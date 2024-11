Tottenham-Aston Villa, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Tottenham-Aston Villa è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Qualche settimana fa il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglou, ha parlato della voglia di vincere almeno un trofeo in questa stagione, circostanza che in casa Spurs non capita ormai da più di 15 anni. Non è stata sorprendente, dunque, la vittoria ottenuta in settimana dai suoi uomini nella sfida di League Cup contro il Manchester City, piegato 2-1 all’Hotspurs Stadium. I londinesi avevano decisamente più fame della squadra di Pep Guardiola, che non a caso ha mandato in campo una formazione infarcita di riserve.

Per il Tottenham è stato il miglior modo per dimenticare la brutta prestazione offerta nello scorso weekend in casa del Crystal Palace (1-0), seconda sconfitta nelle ultime tre giornate. Questa prima parte di stagione potremo infatti definirla all’insegna della più totale discontinuità: gli Spurs hanno alternato vittorie importanti a sconfitte impreviste e non ci si deve stupire se al momento Son e compagni occupano l’ottavo posto in classifica, distanti già cinque lunghezze dal loro prossimo avversario, l’Aston Villa. Leggera flessione per i Villans di Unai Emery, che negli ultimi sette giorni sono stati eliminati dalla League Cup – sconfitta casalinga con il Crystal Palace – e non sono andati al di là di un pareggio con il Bournemouth (1-1) in Premier League.

Il club di Birmingham era forse un po’ a corto di energie per via degli impegni in Champions League, competizione in cui finora ha ottenuto tre vittorie su tre. Emery schiererà la miglior formazione nella trasferta londinese, mentre il suo collega Postecoglou dovrà fare a meno del difensore centrale van de Ven.

Come vedere Tottenham-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Tottenham e Aston Villa è in programma domenoca alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un anno fa le due sfide di campionato terminarono con due vittorie esterne: 1-2 per l’Aston Villa e 0-4 per gli Spurs. Spettacolo e gol non dovrebbero mancare neppure stavolta, con il Tottenham che molto probabilmente riuscirà ad evitare la sconfitta (3 vittorie su 4 e soltanto 3 reti subite per gli Spurs in casa).

Le probabili formazioni di Tottenham-Aston Villa

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin, Udogie; Kulusevski, Sarr, Maddison; Johnson, Solanke, Son.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2