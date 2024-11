Serie B, i pronostici sulle partite di domenica 3 novembre

Serie B, il match clou è quello tra Cremonese e Pisa: in caso di passo falso degli uomini di Inzaghi il Sassuolo potrebbe operare il sorpasso in vetta.

Non ha dato particolari indicazioni il turno infrasettimanale di Serie B, in cui tutte le partite – eccetto quella tra Reggiana e Cosenza, terminata con la vittoria dei calabresi – sono finite in pareggio. La capolista Pisa non è andata al di là di uno 0-0 con il Catanzaro: secondo pari consecutivo (e secondo risultato ad occhiali) per i nerazzurri, che adesso iniziano a sentire la pressione del Sassuolo, a soli 2 punti dagli uomini di Pippo Inzaghi, in questo fine settimana impegnati in una trasferta complicata come quella di Cremona.

La Cremonese in settimana è stata fermata dal Modena (2-2), ma è imbattuta da quando in panchina c’è stato l’avvicendamento tra Giovanni Stroppa ed Eugenio Corini. I grigiorossi con il nuovo allenatore non hanno mai segnato meno di 2 gol, motivo per cui c’è da aspettarsi una sfida movimentata, in cui probabilmente andranno a segno entrambe. Prevediamo almeno 2 reti complessive anche nel match tra Catanzaro e Frosinone: i calabresi sono in ripresa ma dovranno fare i conti con la fame di punti dei ciociari ultimi in classifica e protagonisti di un avvio di stagione a dir poco disastroso (qualche miglioramento si è visto dopo l’esonero di Vivarini). Vuole immediatamente tornare a vincere invece il Sassuolo, tornato a pareggiare (2-2 a Castellammare di Stabia) martedì scorso dopo tre vittorie di fila. La squadra di Fabio Grosso parte nettamente favorita contro un Mantova che in trasferta ha totalizzato solo 2 punti su 12 disponibili.

Le previsioni sulle altre partite

Dovrebbero sfruttare il fattore campo Cesena e Sampdoria: i romagnoli dopo l’1-1 di Salerno approfitteranno della spinta del Manuzzi per sistemare un Sudtirol che da metà settembre ha battuto solo il Cosenza e viene dal pareggio casalingo con il Frosinone. I blucerchiati invece cercheranno di archiviare il mezzo passo falso di Cittadella (0-0) nella sfida con il Brescia, squadra che ha raccolto solamente due punti nelle ultime 4 giornate.

Se l’obiettivo è quello di avvicinarsi ai piani alti non può sbagliare questo tipo di partite il Palermo: al Barbera è di scena il Cittadella, che da quando ha cambiato allenatore ha conquistato un punto su nove disponibili (pareggi con Cosenza e Sampdoria e sconfitta con la Carrarese). Chiudiamo con quello che ad oggi è a tutti gli effetti uno scontro salvezza, Cosenza-Salernitana. I Lupi a Reggio Emilia hanno interrotto il digiuno di vittorie e contro i granata, davanti al proprio pubblico, hanno l’occasione di abbandonare la zona rossa (fanno i conti ancora con la penalizzazione di 4 punti. Gli uomini di Martusciello hanno solo 2 punti in più ma vengono da un trittico di partite (Spezia, Cremonese e Cesena) in cui hanno racimolato appena un pareggio.

Serie B: possibili vincenti

Catanzaro o pareggio (in Catanzaro-Frosinone)

Cesena (in Cesena-Sudtirol)

Palermo (in Palermo-Cittadella)

Sampdoria o pareggio (in Sampdoria-Brescia)

Le partite da almeno due gol complessivi

Catanzaro-Frosinone

Cremonese-Pisa

Sassuolo-Mantova

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Cosenza-Salernitana

Cremonese-Pisa

La partita da meno di tre gol complessivi

Cesena-Sudtirol

Comparazione quote

La vittoria della Cesenza è quotata a 1.87 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Cremonese-Pisa è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

