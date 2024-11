Siviglia-Real Sociedad, Liga: tv, formazioni, pronostico

Siviglia-Real Sociedad è una partita valida per la dodicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tre vittorie nelle ultime cinque. E una sconfitta, sicuramente pesante nel risultato, contro il Barcellona. Ma vedendo quello che la squadra di Flick è riuscita a fare contro il Real Madrid al Bernabeu, allora possiamo tranquillamente dire che ci può stare. Ormai il Siviglia ha messo il passato alle spalle e quindi adesso cerca di trovare continuità: alla ricerca della terza vittoria di fila tra campionato e coppa. Non semplice.

Non semplice soprattutto per un motivo: arriva la Real Sociedad che da un po’ di anni a questa parte è una formazione ostica e anche molto da affrontare. Anche se rispetto a quello che abbiamo visto negli anni scorsi non è la stessa cosa, c’è da dirlo. Alguacil, inoltre, secondo alcuni analisti spagnoli, è in bilico: forse qualcosa si è rotto dentro lo spogliatoio dei baschi che ancora non hanno trovato il giusto assetto tattico in questo inizio di annata. La Real Sociedad è meno sbarazzina degli anni scorsi, infatti molto spesso scende in campo con un 4-5-1 (dovrebbe succedere così anche oggi), perché c’è più la paura di perdere più della voglia di vincere.

Come vedere Siviglia-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Real Sociedad, valida per la dodicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il pareggio tra Siviglia e Real Sociedad è quotato a 3.00 su Goldbet e Lottomatica. Lo stesso valore anche per gli analisti di Snai.

Il pronostico

Una gara che mette in palio dei punti davvero pesanti. E un pareggio per muovere la classifica potrebbe fare comodo a entrambe. Sfida da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Siviglia-Real Sociedad

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Carmona, Bade, Nianzou, Pedrosa; Gudelj, Lokonga; Lukebakio, J Sanchez, Idumbo; Romero.

REAL SOCIEDAD (4-5-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Gomez; Oyarzabal, Mendez, Zubimendi, Sucic, Kubo; Oskarsson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1