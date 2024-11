Borussia Monchengladbach-Werder Brema, Bundesliga: tv, formazioni, pronostico

Borussia Monchengladbach-Werder Brema è una partita valida per la nona giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Operazione sorpasso, anche perché il momento in campionato è positivo. Sì, nel corso della settimana il Borussia, padrone di casa, è stato eliminato dal Francoforte in Coppa di Germania, ma c’è stato il solito turnover che ha messo in evidenza (se mai ce ne fosse bisogno), come l’obiettivo sia un altro per la stagione in corso.

Quello di salvarsi con largo anticipo, intanto, non come successo l’anno scorso quando per molto tempo la squadra è rimasta dietro in classifica, con la sensazione che potesse anche succedere qualcosa di clamoroso. E dopo un avvio di campionato un po’ così, nel corso delle ultime tre uscite sono arrivate due vittorie e il primo pareggio dell’anno. Insomma, parlavamo di momento positivo e così è.

Anche il Werder sta bene, c’è da dirlo. Ha superato il turno in Coppa (con una squadra di categoria inferiore) e ha due punti in più in classifica rispetto al Borussia. Difendere la posizione, almeno per un’altra settimana, è un obiettivo fattibile, senza dubbio.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Werder Brema in diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-Werder Brema è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gara sicuramente da almeno una rete per squadra e quasi sicuramente da almeno tre reti complessive. Occhio anche al pareggio scoppiettante che potrebbe venire fuori da questa partita.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Werder Brema

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Lainer, Friedrich, Itakura, Scally; Reitz, Weigl; Honorat, Plea, Hack; Kleindienst

WERDER BREMA (3-4-2-1): Zetterer; Malatini, Friedl, Jung; Weiser, Bittencourt, Lynen, Agu; Burke, Schmid; Ducksch.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2