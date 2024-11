Friburgo-Mainz, Bundesliga: tv, formazioni, pronostico

Friburgo-Mainz è una partita valida per la nona giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il quarto posto in classifica con quindici punti dopo 8 partite dà l’idea di come ha iniziato la stagione il Friburgo. Alla grande, c’è poco da dire, e in mezzo ci mettiamo anche il passaggio in Coppa di Germania arrivato durante la settimana. Ma ovviamente, con una partenza del genere, l’obiettivo è quello di andare in Europa alla fine della stagione, cercando quando sarà (perché comunque arriverà) di superare il momento negativo.

Dopo le prima 4 partite con solamente 2 punti conquistati, sembrava essersi messo alle spalle il momento negativo il Mainz: poi è tornato a giocare male, e a perdere giustamente, e contro una squadra in forma come quella di casa, sarà oggettivamente difficile riuscire a fare punti. Il Friburgo, infatti, nelle ultime cinque ha vinto quattro volte (una la sconfitta contro il Lipsia che ha un valore diverso) e non vuole fermarsi. E poi ci sono anche i numeri degli incroci tra queste due formazioni: mai, negli ultimi cinque incroci, il Friburgo ha perso: una superiorità netta che negli ultimi anni è anche aumentata.

Come vedere Friburgo-Mainz in diretta tv e streaming

Friburgo-Mainz è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Friburgo vittorioso senza particolari problemi in un match che si dovrebbe anche chiudere con almeno tre reti complessive. Ma la vittoria dei padroni si casa appare davvero scontata.

Le probabili formazioni di Friburgo-Mainz

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Osterhage; Doan, Dinkci, Grifo; Adamu.

MAINZ (3-4-3): Zentner; Kohr, Bell, Leitsch; Caci, Sano, Gleiber, Mwene; Nebel, Lee; Sieb.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1