Camila Giorgi, non è tutto oro quel che luccica: sbugiardata così

Camila Giorgi è stata beccata in flagrante: non poteva più nasconderlo.

A vederla nelle foto e nei video che posta sui social da qualche tempo a questa parte, non potrebbe sembrare più felice di così. E probabilmente lo è per davvero, la splendida Camila Giorgi, che ormai da qualche mese ha deciso di voltare pagina e di iniziare a scrivere, da zero, un nuovo capitolo della sua vita.

Sbaglia chi crede che il suo addio al tennis sia arrivato dalla sera alla mattina. Quando Silvia Toffanin l’ha invitata nello studio di Verissimo, la prima cosa che l’atleta ha voluto sottolineare è stata proprio questa: che la decisione di farlo la covava, cioè, già da un bel po’ di tempo. Solo che, a quanto pare, non aveva mai realmente trovato il coraggio di mollare tutto e di dedicarsi alle sue altre passioni, prima fra tutte quella per la moda, per la quale ha sempre nutrito un amore immenso e manifesto.

Adesso può farlo, finalmente, tanto è vero che sembra non voler perdere neanche un istante di questa nuova vita senza tennis. Camila ha posato, in questi mesi, per gli shooting più disparati, ma non solo. Un paio di giorni fa ha pubblicato sul suo canale social un video che ha tutta l’aria di essere uno spot pubblicitario, nel quale, manco a dirlo, è bella come il sole e splende di luce proprio. Brilla ancor più, addirittura, di quanto non abbia mai fatto sul campo. Attenti, però, perché non dovremmo certo essere noi a dirvi che, purtroppo, non è tutto oro quel che luccica.

Camila Giorgi non sa nasconderlo: se n’è accorto subito

Benché sembri contenta e soddisfatta di questa nuova carriera nel fashion system, c’è qualcuno che pensa che l’ex tennista di Macerata, vincitrice nel 2021 del Masters 1000 di Montreal, non sia poi così appagata.

Questa persone crede, al contrario, che Camila Giorgi abbia un grande rimpianto e che, indipendentemente dalla sua decisione, lo porterà con sé per sempre. La persona in questione è il leggendario tennista azzurro Paolo Bertolucci, che interpellato sull’addio della marchigiana al tennis ha inteso parlare di lei in questi termini: “È una ragazza molto particolare – ha osservato innanzitutto, come riferisce Sportal – È capitata in un momento non felice del tennis femminile italiano”

!Lei stessa è difficile da avvicinare, difficile da capire, ma possedeva delle qualità notevoli e lo ha dimostrato in alcune occasioni. Alla fine purtroppo non è riuscita a esprimerle fino a fondo, ed è un bel rimpianto sicuramente per noi. Penso lo sia anche per lei“. Che sia vero, come ipotizza Bertolucci, che Camila farà per sempre i conti con l’amarezza derivante da questo rimpianto?