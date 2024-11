Udinese-Juventus, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Udinese-Juventus è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ufficiale: la Juventus non riesce a guarire dalla “pareggite”. E se la grande rimonta con l’Inter a San Siro (da 4-2 a 4-4) era stata applaudita dai tifosi bianconeri, il pari (2-2) nel turno infrasettimanale contro il neopromosso Parma viene logicamente considerato un preoccupante passo indietro.

Due volte in svantaggio, gli uomini di Motta sono riusciti a raddrizzare la situazione prima con McKennie e poi con Weah ma la difesa, priva di un titolarissimo come Bremer (il centrale brasiliano ha praticamente terminato la stagione), si è dimostrata ancora una volta molto fragile. Da mercoledì scorso la Juventus non vanta più la miglior retroguardia del campionato (7 gol subiti, 2 in più rispetto al Napoli) e soprattutto è scivolata a -7 dalla vetta, occupata proprio dagli azzurri di Antonio Conte. E sembra quasi un paradosso il fatto che quella bianconera sia l’unica squadra imbattuta (0 sconfitte, 4 vittorie e ben 6 pareggi). Gli infortuni possono essere un alibi solo in parte: bene il cambio di mentalità rispetto alla scorsa stagione, ma l’ex tecnico del Bologna ha il dovere di tappare le falle al più presto, visto che le altre dirette concorrenti per lo scudetto corrono veloci.

A pochi giorni dalla gara coi ducali, la Juve fa visita all’Udinese, reduce dalla beffarda sconfitta con il Venezia (3-2). Dopo essere andati in vantaggio di due gol, gli uomini di Kosta Runjaic si sono fatti ribaltare dai lagunari e una buona fetta di responsabilità ce l’ha il difensore Touré, finito sotto la doccia anzitempo sul risultato di 1-2. Da fine settembre l’Udinese sta alternando una vittoria ad una sconfitta ma in casa ha vinto le ultime due. Rimane ottima la classifica, con i bianconeri lontanissimi dalla zona rossa.

Udinese-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Nella difesa dell’Udinese Kabasele prenderà il posto dello squalificato Touré, accanto a Bijol e Giannetti. Con il Venezia ha fatto benissimo il classe ’05 Iker Bravo, che ha trovato anche via del gol, ma Runjaic si augura di poter contare di nuovo sull’esperienza di Thauvin, entrato negli ultimi dieci minuti nella sfida con i lagunari.

Dall’altro lato, Motta riproporrà dal 1′ Kalulu al posto di un Danilo che non sta offrendo le opportune garanzie e potremmo anche rivedere il 4-1-4-1 con McKennie e Thuram alle spalle di Vlahovic.

Come vedere Udinese-Juventus in diretta tv e in streaming

Udinese-Juventus, in programma sabato alle 18:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Non mancano i pericoli in questa trasferta per una Juventus che ancora non convince del tutto, in particolar modo nella propria metà campo. Gli uomini di Motta dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta ma difficilmente riusciranno a tenere la porta inviolata contro una squadra che in casa ha perso soltanto con l’Inter e che è quarta in classifica per rendimento casalingo (12 punti su 15 disponibili).

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin; Lucca.

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli; Conceiçao, Thuram, McKennie, Weah; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2