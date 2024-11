I pronostici di venerdì 1 novembre: Bundesliga, Liga e Al Nassr-Al Ahli

I pronostici di venerdì 1 novembre, ci sono gli anticipi di Bundesliga, Liga e Ligue 1 più tre partite della Saudi Pro League.

L’anticipo del venerdì della nona giornata di Bundesliga è un antipasto davvero niente male: di fronte ci saranno Bayer Leverkusen e Stoccarda, due squadre che stanno dando spettacolo anche in Champions League. Due attacchi stratosferici ma anche delle difese ancora da registrare: quindici i gol subiti finora in campionato dal Bayer Leverkusen, sedici dallo Stoccarda.

Del resto, la stagione era iniziata con la pirotecnica sfida in Supercoppa di Germania, terminata 2-2 e poi vinta dagli uomini di Xabi Alonso ai calci di rigore. Dando un’occhiata ai precedenti, ci si accorge che i gol non sono mai mancati: sarà così anche stavolta?

I pronostici sulle altre partite

Anche i precedenti recenti tra Lille e Lione, anticipo della decima giornata di Ligue 1, sono stati spettacolari: 3-4 la scorsa stagione e 3-3 due anni fa. Un nuovo esito gol per quanto hanno fatto vedere finora le due squadre appare altamente probabile. Successo interno ampiamente alla portata invece per il brillante Monaco contro l’Angers.

Parata di stelle nella Saudi Pro League dove si sfidano l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Pioli e l’Al Ahli di Milinkovic Savic, Cancelo, Marcos Leonardo, Mitrovic e Neymar, tornato finalmente in campo dopo un lungo infortunio.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Al Nassr-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 19:00

Vincenti

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Stoccarda, Bundesliga, ore 20:30)

(in Bayer Leverkusen-Stoccarda, Bundesliga, ore 20:30) Monaco (in Monaco-Angers, Ligue 1, ore 19:00)

(in Monaco-Angers, Ligue 1, ore 19:00) Lille (in Lille-Lione, Ligue 1, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Nassr-Al Hilal , Saudi Pro League, ore 19:00

, Saudi Pro League, ore 19:00 Monaco-Angers, Ligue 1, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sporting CP-Estrela , Primeira Liga, ore 20:30

, Primeira Liga, ore 20:30 Bayer Leverkusen-Stoccarda , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Lille-Lione, Ligue 1, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 5.45 GOLDBET ; 5.34 SNAI; 5.45 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Alaves-Maiorca, Liga, ore 21:00