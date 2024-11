Berrettini sventola bandiera bianca: stavolta è finita

Matteo Berrettini, decisione irrevocabile: l’annuncio del campione fa il giro del mondo.

Quella che si appresta a lasciarsi alle spalle è stata una settimana decisamente tribolata. In primo luogo perché ha dovuto smaltire la delusione – comprensibilissima – derivante dalla sconfitta rimediata al primo turno al torneo di Parigi-Bercy. In secondo luogo perché, come sapranno i bene informati, qualche ora prima dell’inizio del Masters 1000 aveva annunciato la separazione dal coach Francisco Roig.

Un divorzio che all’apparenza non lo ha turbato troppo, ma che nei fatti avrà, per ovvie ragioni, delle notevoli ripercussioni. Non fosse altro perché, ancora una volta, dovrà in qualche modo ricominciare daccapo e con una persona nuova al suo fianco. Ma tant’è: il fatto che vedessero le cose in maniera diversa – per usare le parole dello stesso Matteo Berrettini – deve aver generato, evidentemente, delle incomprensioni che non sarebbe stato possibile risolvere in nessun’altra maniera.

In tutto ciò, come se non bastasse, un altro problema ancora è sorto nelle scorse ore. Stavolta, infatti, è finita per davvero: l’annuncio è ufficiale e non c’è davvero motivo di sperare che il tennista romano possa ripensarci. Oramai, è fatta.

Berrettini, decisione presa: indietro non si torna

L’annuncio ufficiale di cui sopra è relativo al fatto che la stagione del finalista di Wimbledon 2021 sia ufficialmente finita. Berrettini avrebbe dovuto partecipare all’Atp 250 di Metz, in programma dal 3 al 9 novembre prossimi, eppure qualcosa dev’essere andato storto e il destino ha prontamente rimescolato le carte.

Era iscritto al tabellone principale, ma all’ultimo momento deve aver cambiato idea, visto e considerato che l’ex numero 6 della classifica mondiale ha ufficialmente deciso di ritirarsi (al suo posto entrerà Corentin Moutet, ndr). Il che significa che ha chiuso la stagione una volta per tutte e che lo ha fatto con 3 titoli all’attivo, vinti rispettivamente a Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel. Fermo restando che comunque, se tutto andrà bene, potrebbe scendere in campo un’altra volta ancora, nel corso di questo 2024.

Potrebbe farlo, nello specifico, a Malaga, in occasione delle Finals di Coppa Davis, che si giocheranno dal 19 al 24 novembre. Non è tra i pre-convocati, ma sono in tanti a pensare che Filippo Volandri, alla fine, gli permetterà di giocare, essendo lui uno degli azzurri più convinti e determinati di tutti i tempi. Da Metz a Malaga, insomma, potrebbe essere un attimo.