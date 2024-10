Cagliari-Bologna, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Cagliari-Bologna è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il turno infrasettimanale della Serie A inizia dall’Unipol Domus di Cagliari: di fronte gli uomini di Davide Nicola, reduci dalla sconfitta per 2-0 a Udine – la prima dopo 4 risultati positivi – ed il Bologna, impossibilitato a giocare nel fine settimana per via dell’allerta meteo che ha impedito lo svolgimento del match tra i rossoblù di Vincenzo Italiano ed il Milan.

Curiosamente le due squadre hanno gli stessi punti in classifica (9), nonostante inseguano obiettivi diversi: se i sardi sognano di raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile, i felsinei devono provare a non disperdere l’entusiasmo ereditato dalla scorsa stagione, terminata con il Bologna quinto in classifica e con la storica qualificazione alla Champions League. Missione difficilissima: l’ex tecnico della Fiorentina, al di là di un mercato che ha notevolmente indebolito la rosa rossoblù, finora non è riuscito a non far rimpiangere Thiago Motta. Da quando è iniziata la stagione il Bologna ha battuto solo il Monza tra Champions e campionato: evidenti i limiti, sia offensivi che difensivi, di una squadra rimasta orfana dei propri leader e che si sta dimostrando instabile anche nell’arco dei 90 minuti (vedasi la rimonta subita con il Genoa). Il Cagliari invece è migliorato nelle ultime settimane, quantunque la sconfitta di Udine abbia rappresentato un passo indietro per gli isolani, chiamati a tenersi a debita distanza dalla zona rossa.

Cagliari-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

La formazione del Cagliari non dovrebbe differire troppo da quella che venerdì scorso ha affrontato l’Udinese: l’unica novità è Deiola in regia al posto dello squalificato Makoumbou. Sulle fasce agiranno Azzi e Augello, in attacco invece Piccoli unica punta supportato da Gaetano.

Italiano, non avendo dovuto affrontare il Milan nel weekend, potrà limitare il turnover. In attacco c’è Castro ed alle sue spalle toccherà ad Urbanski, circondato da Orsolini e Ndoye. In mezzo si rivede la coppia Moro-Freuler, con Fabbian pronto a dare supporto dalla panchina.

Come vedere Cagliari-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida Cagliari-Bologna è in programma martedì alle 18:30 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno 1X è quotato a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Il pronostico

Il Cagliari ha voglia di reagire dopo la sconfitta rimediata in Friuli e dovrebbe riuscirci contro un Bologna che nonostante la buona volontà non ha ancora risolto i propri problemi. Entrambe troveranno verosimilmente la via del gol nella sfida dell’Unipol Domus.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Adopo, Deiola, Marin, Augello; Gaetano; Piccoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Urbanski, Ndoye; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1