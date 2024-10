Lecce-Verona, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lecce-Verona è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sabato scorso il Verona ha vissuto una notte da incubo a Bergamo, provando più o meno le stesse sensazioni dei giocatori del Lecce una settimana prima dopo lo 0-6 senz’appello rimediato contro la Fiorentina. A strapazzare gli scaligeri c’ha pensato l’Atalanta, che dopo mezz’ora era già in vantaggio di 5 reti. Risultato poi diventato tennistico nella ripresa (6-1): una serataccia da dimenticare il prima possibile per i gialloblù, sconfitti già sei volte in nove giornate di campionato.

Le 3 vittorie con Napoli, Genoa e Venezia (zero pareggi per gli uomini di Paolo Zanetti) per adesso tengono a galla il Verona per quanto riguarda la classifica – i veneti sono momentaneamente fuori dalla zona rossa – ma le preoccupanti prestazioni offerte nelle ultime due gare tra Monza e Atalanta (9 gol subiti e soltanto uno segnato) non possono passare inosservati. In poche parole, Zanetti non dorme sonni tranquilli, soprattutto alla vigilia di questo delicato scontro salvezza contro un’altra squadra che vive un momento difficilissimo. Di nuovo a mani vuote i salentini per la quarta partita di fila – sconfitta per 1-0 a Napoli – tuttavia contro la capolista del campionato si è rivisto il Lecce battagliero delle prime giornate, niente a che vedere con quello incapace finanche di lottare della sfida con la Fiorentina. La panchina di Luca Gotti, però, continua a traballare.

Lecce-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Gallo, assente a Napoli, si riapproprierà della corsia mancina dopo il rosso rimediato con la Fiorentina. Gli altri componenti della difesa sono Pelmar, Baschirotto a Gaspar. Dorgu torna dunque a ricoprire il ruolo di esterno d’attacco del tridente, formato anche da Tete Morente e Krstovic.

Di sicuro cambierà qualcosa Zanetti dopo la disastrosa prestazione con l’Atalanta. In difesa si contendono una maglia Magnani e Coppola, a centrocampo invece l’ex tecnico di Venezia ed Empoli spera nel recupero di Duda. Sulla trequarti Suslov, Kastanos e Lazovic ma dalla panchina scalpita Livramento.

Come vedere Lecce-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Verona, in programma martedì alle 18:30 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.40 su Goldbet e Lottomatica e a 3.50 su Snai.

Il pronostico

Potrebbe dominare la paura in questa sfida tra squadre in difficoltà ed alle prese con le peggiori difese del campionato (il Lecce ha subito 19 gol, il Verona 21). Un pareggio non è da escludere in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lecce-Verona

LECCE (4-3-3): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Tete Morente, Krstovic, Dorgu.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Belahyane, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1