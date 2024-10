Sinner e quell’insolito souvenir: l’ha spiattellato a mezzo social

Sinner, l’inaspettata rivelazione sui social scatena le fantasie del popolo di Instagram.

Una frase pronunciata da una certa tennista nei giorni scorsi aveva fatto scattare, in men che non si dica, il consueto allarme rosso che si attiva quasi automaticamente in situazioni di questo tipo. È bastato che Anna Kalinskaya confessasse il suo mal d’autunno perché qualcuno, prendendo un granchio, pensasse che ci fosse di nuovo maretta tra la campionessa russa e il numero 1 dell’Atp, il nostro Jannik Sinner.

La ragazza, per la verità, non intendeva fare alcuna allusione alla sua relazione, quando ha detto di non essere in vena di cose romantiche. Stava solo facendo sapere ai suoi fan di essere in balia del cosiddetto Autumn Blues, un termine coniato per sintetizzare quel mix di emozioni contrastanti che si sperimenta, molto spesso, quando la bella stagione cede il passo all’autunno e alla malinconia che in molti casi caratterizza questi mesi dell’anno. Tutto qui. Nulla su cui speculare, cosa che invece, puntualmente, è stata fatta.

Analogamente, non è passato inosservato il post che un’altra ragazza che ha fatto parte dell’orbita del campionissimo azzurro ha postato sui social network. Potreste aver intuito che è di Maria Braccini che stiamo parlando, ex fidanzata di Jannik, modella e stella di Instagram.

Dopo Monaco, New York: la Braccini colpisce ancora

Chi segue il suo profilo sui social, saprà bene che la passione numero 1 dell’ex lady Sinner è viaggiare. Anche adesso che è slegata dal Tour, continua a volare da una parte all’altra del mondo e a regalarsi avventure irripetibili.

Qualche settimana fa era a Monaco per l’Oktoberfest, dopodiché è partita alla volta della Grande Mela. Da New York ha postato un carosello di foto tutto da ammirare, al cui interno non abbiamo potuto fare a meno di notare un certo scatto. Quello, per inciso, in cui la bella Maria sorride felice tenendo in mano un souvenir che ha le stesse fattezze delle statuetta degli Oscar, seppur con una piccola variante che ci ha comprensibilmente incuriositi.

Non l’ha toccata piano la Braccini, anzi: sulla base della statuetta c’è scritto Best Lover, traducibile con qualcosa del tipo “la migliore amante”. Una foto che ha tutta l’aria di essere una frecciatina – ma potrebbe non essere così – sulla falsariga di quella lanciata quando, alla festa della birra, ha sottolineato di indossare il tipico costume bavarese con il fiocco a sinistra a simboleggiare il suo status di single.