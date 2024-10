Berrettini non si accontenta: il coach dei record per il dopo Roig

Matteo Berrettini, impazza il totocoach: la soluzione migliore dopo il divorzio dal coach Roig.

Non si può dire che si sia trattato di una notizia totalmente inaspettata. Il fatto che non fosse sempre presente nel box del suo pupillo era chiaramente indicativo di una certa “distanza” tra i due. Che non significa che insieme non abbiano comunque lavorato bene, anzi. I progressi che Matteo Berrettini ha fatto agli “ordini” di Francisco Roig si sono visti eccome. Ma, evidentemente, almeno si presume, potrebbe non essere andata altrettanto bene dal punto di vista umano.

Questo spiegherebbe come mai, dopo neanche un anno, il tennista e il coach abbiano deciso di prendere strade diverse. L’annuncio è arrivato a mezzo social, tramite stories, sul profilo del martello romano. Una comunicazione fredda e concisa, molto diversa, per ovvie ragioni, dal post che il finalista di Wimbledon 2021 aveva pubblicato, nell’ottobre del 2023, per annunciare l’addio a Vincenzo Santopadre.

Pare comunque, stando alle indiscrezioni, che si sia trattato di una scelta condivisa, presa di comune accordo. Nessuno dei due, però, ha inteso dare spiegazioni su questo improvviso allontanamento, onde evitare, probabilmente, speculazioni su un rapporto che, nel bene e nel male, ha comunque fruttato a Berrettini tre titoli in una stazione giocata solo per metà. Non resta che capire, a questo punto, chi prenderà il posto di Roig, che era arrivato al cospetto di Matteo dopo anni trascorsi al fianco di Rafael Nadal.

Totocoach Berrettini, sui social si vola alto

Il totocoach non è ancora partito, non ufficialmente, quanto meno. Nonostante questo, c’è già un nome che sta circolando in maniera molto più insistente rispetto a tanti altri.

Sarebbe quello di Goran Ivanisevic, il talentuosissimo ex allenatore di un numero 1 che continua ancora a mettere paura ai campioni del circuito, vale a dire Novak Djokovic. Se ne parla non perché si abbia notizia o conferma di qualche contatto tra i due, ma solo perché è questa, tra le tante possibili, la soluzione che più piacerebbe ai tifosi di Berrettini.

Da quando si è diffusa la notizia dell’addio a Roig, infatti, i post su questa possibile “liaison” si sono letteralmente sprecati. E giacché sognare non costa nulla e fa pure bene, nessuno vieta loro di pensare e di sperare che possa essere realmente lui, uno dei coach migliori su piazza, a sposare il progetto di rinascita del romano. Del resto nella vita mai dire mai, non è vero?