I pronostici di lunedì 28 ottobre: Liga, Super Lig, Primeira Liga

I pronostici di lunedì 28 ottobre, ci sono dei posticipi nella Liga spagnola, nella Super Lig turca e nella Primeira Liga portoghese.

L’undicesima giornata della Liga spagnola si chiude con Maiorca-Athletic Bilbao, sfida tra due squadre appaiate a quota 17 punti e a ridosso della zona Champions League. Una posizione di classifica in linea con le aspettative per quanto riguarda i baschi, sorprendente invece per il Maiorca partito con semplici ambizioni di salvezza.

Si affrontano due squadre che riescono a creare occasioni da gol con grande facilità, e che allo stesso tempo concedono poco: il Maiorca ha la seconda migliore difesa sia per gol subiti che per expected goals. Ci sono tutti gli ingredenti per un sfida equilibrata, in cui tutte e due potrebbero andare in gol: allo stesso tempo sarà difficile vederne complessivamente più di tre.

I pronostici sulle altre partite

Il big match di questo lunedì si gioca però in Turchia ed è l’attesissima sfida tra Galatasaray e Besiktas, due delle principali candidate alla vittoria del campionato insieme al Fenerbahce di Mourinho che però è già in ritardo in classifica. Nell’ultimo precedente in finale di Supercoppa il Besiktas diede una lezione ai giallorossi vincendo 5-0, ma da allora le cose sono cambiate e il Galatasaray ha in più anche Osimhen: la sfida nella sfida con Immobile promette gol.

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Bodo/Glimt-Rosenborg, Randers-Nordsjaelland e Cincinnati-New York City.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Galatasaray vincente o pareggio e almeno tre gol complessivi in Galatasaray-Besiktas, Super Lig, ore 18:00

Vincenti

Djurgarden (in Djurgarden-Vasteras, Allsvenskan, ore 19:00)

(in Djurgarden-Vasteras, Allsvenskan, ore 19:00) Porto (in AVS-Porto, Primeira Liga, ore 21:15)

(in AVS-Porto, Primeira Liga, ore 21:15) Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-Rosenborg, Eliteserien, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Galatasaray-Besiktas, Super Lig , ore 19:00

, ore 19:00 Bodo/Glimt-Rosenborg, Eliteserien, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Randers-Nordsjaelland , Superligaen, ore 19:00

, Superligaen, ore 19:00 Maiorca-Athletic Bilbao , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Cincinnati-New York City, MLS, ore 23:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.24 GOLDBET ; 10.11 SNAI; 10.24 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Maiorca-Athletic Bilbao, Liga, ore 21:00