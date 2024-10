Maiorca-Athletic Bilbao, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Maiorca-Athletic Bilbao è una partita valida per l’undicesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sia il Maiorca che l’Athletic Bilbao a inizio stagione avrebbero messo la firma per essere nell’attuale posizione di classifica dopo le prime 10 giornate di campionato. Entrambe a quota 17 punti, rispettivamente sesta e quinta, a sole 3 lunghezze da quel quarto posto che a maggio vorrebbe dire qualificazione alla Champions.

Sì, c’è ancora un intero torneo da giocare ma è innegabile che siamo di fronte a due squadre in salute, capaci di andare oltre quelle che erano le aspettative. Soprattutto il Maiorca, il cui obiettivo principale rimane la salvezza, da conquistare possibilmente il prima possibile. Il club delle Baleari, da quest’anno guidato dall’ex allenatore dell’Osasuna Jagoba Arrasate, ha vinto 4 delle ultime 5 partite, arrendendosi solo all’Espanyol. Nello scorso fine settimana è bastato un gol dell’ex attaccante della Lazio Muriqi per sistemare il Rayo Vallecano (0-1), costretto a fare ritorno sul continente a mani vuote. Nell’ultimo turno ha vinto anche l’Athletic Bilbao: niente da fare per l’Espanyol, che al Nuevo San Mames è stato spazzato via 4-1. I baschi hanno poi avuto la meglio pure in Europa League contro lo Slavia Praga (1-0, gol della stella Nico Williams), sfruttando sempre il fattore campo. Gli uomini di Ernesto Valverde sono meno efficaci fuori casa: lontano dal proprio pubblico in Liga hanno ottenuto 6 punti su 12 disponibili, cinque in meno rispetto a quelli totalizzati tra le mura amiche.

Come vedere Maiorca-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Maiorca-Athletic Bilbao, valida per l’undicesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 2.90 su Goldbet e Lottomatica e a 2.95 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Athletic Bilbao è in buon momento ma non avrà vita facile contro un Maiorca che sta sorprendendo tutti. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Maiorca-Athletic Bilbao

MAIORCA (4-2-3-1): Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, S. Costa; Navarro, Darder, D. Rodriguez; Muriqi.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1