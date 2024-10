Parma-Empoli, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Parma-Empoli è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Fresco di rinnovo contrattuale, con una fiducia quindi rinnovata nonostante una sola vittoria in questa prima fase di campionato, Fabio Pecchia, tecnico del Parma, adesso deve cercare di invertire la rotta: troppo poco quello che ha fatto fino al momento. Certo, la sua squadra, sia nei pareggi e sia nelle sconfitte in diverse occasioni avrebbe meritato di più.

Insomma, a quanto pare, è arrivato il momento di raccogliere i frutti. Anche se arriva un Empoli che, fino ad oggi, è una delle squadre che ha fatto meglio. Pareggi importanti contro le big, sconfitte immeritate e con l’aiutino (vedi Napoli settimana scorsa) e la sensazione, netta, che D’Aversa sia riuscito a creare un gruppo tosto che non dovrebbe avere chissà quali particolari problemi a centrare la salvezza che è l’obiettivo stagionale, ovviamente.

Ma nel match che apre la domenica della Serie A sono i ducali i favoriti: che vengono da tre pareggi nelle ultime quattro e che, come detto, una sola volta hanno festeggiato quando hanno battuto in casa il Milan. Pecchia, infine, potrebbe anche sfruttare quelle che sono le importanti defezioni toscane: due sono sicuramente out, e si potrebbero aggiungere gente dal calibro di Belardinelli e Maleh, che il campo lo hanno visto quasi sempre.

Come vedere Parma-Empoli in diretta tv e in streaming

Parma-Empoli è in programma domenica 27 ottobre alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Una gara che mette in palio dei punti pesanti per la salvezza. Quindi bloccata. Ma alla fine a portarsi a casa l’intera posta in palio dovrebbe essere il Parma di Pecchia, che dovrebbe così riuscire a trovare la seconda vittoria del proprio campionato.

Le probabili formazioni di Parma-Empoli

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabè, Hernani; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0