Hamilton completamente distrutto: Schumacher senza pietà prende una posizione netta sul pilota inglese. Ecco le sue parole

Sette volte campione del mondo e record assoluto di successi in Formula Uno. Poche gare ancora è un pilota che ha un ruolino del genere inizierà a prendere confidenza con la Ferrari. Se non fosse che non è più giovanissimo sarebbe il sogno dei sogni. Quindi al momento dobbiamo limitarci a dire che è solamente un sogno, detto una volta sola. Sarà il tempo poi a decidere, con i risultati, a fare il resto.

Lewis Hamilton è il pilota più vincente dentro al Circus al momento. Uno dei migliori della storia al pari di Michael Schumacher: entrambi infatti condividono un record clamoroso. Sette mondiali vinti, ma l’inglese ha ancora la possibilità, questo sperano tutti i tifosi della Ferrari, di batterlo ed entrare nella leggenda di questo sport. Detto questo, Ralf Schumacher, fratello di Michael, ha parlato con formula1.de: il commentatore di Sky Sport Germania ha detto la propria su una delle domande che più assillano, come quella che intrattiene gli sportivi che seguono il calcio se sia più forte Maradona o Pelè.

Hamilton distrutto, le parole di Schumacher

“Dal mio punto di vista Lewis non si avvicinerà mai a Michael – ha detto – la gente continua a chiedermi se Lewis sia il miglior pilota di tutti i tempi ora che sta battendo alcuni record di mio fratello. Ritengo che sia il migliore del suo tempo, come Michael lo è stato nel suo. Paragonarli è difficile perché subentrano molti fattori. Inoltre, Lewis aveva un mega pacchetto in Mercedes, oltre al suo brillante talento. Per Michael non è sempre stato così“.

Insomma, cuore di fratello ovviamente. E sono molti, ovvio, quelli che la pensano come Ralf anche perché parliamo di momenti storici diversi e di situazioni totalmente diverse. Parliamo soprattutto di macchine diverse e una volta era più difficile vincere. Certo, anche le altre si sono rinforzate e hanno tutte le stesse migliorie. Quindi è un paragone che realmente non potrà mai avere una risposta. Come Maradona o Pelè, appunto.