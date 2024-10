Sinner dà i numeri: la notizia terrorizza i tifosi

Jannik Sinner ha dato letteralmente i numeri davanti a tutti: lo ha già annunciato, i tifosi non possono pensarci.

Nel caso in cui dovesse imporsi al Masters 1000 di Parigi-Bercy e vincere le Finals da imbattuto, si aprirebbe per lui uno scenario tutto nuovo. Intanto perché confermerebbe la sua (quasi) imbattibilità, in secondo luogo perché supererebbe un record che è in mano a Novak Djokovic da quasi un lustro. Quello relativo, cioè, ai soldi vinti in una sola stagione.

Sappiamo bene, comunque, che non è il denaro la priorità di Jannik Sinner. Per il campione azzurro sembra essere, anzi, l’ultimo dei pensieri, concentrato com’è sui risultati che vuole ancora raggiungere, più che sulle conseguenze pratiche del suo successo dilagante. Lo ha detto a chiare lettere, del resto, anche nell’intervista, dal titolo “Jannik oltre il tennis, Sinner si racconta” che andrà presto in onda su Sky. Fanpage ne ha visto un estratto in anteprima e ha inteso divulgare alcune dichiarazioni dell’altoatesino che, in effetti, risultano essere particolarmente interessanti.

Nell’intervista per la pay tv, il tennista ha confessato, innanzitutto, di non tornare spesso a casa perché, ora come ora, vuole godersi i frutti dei sacrifici che ha iniziato a fare in tenerissima età. Non possiamo dimenticare che Jannik ha lasciato la sua terra a 13 anni e mezzo e che è andato incontro ad un sacco di rinunce, pur di realizzare tutti i suoi sogni.

Sinner ha una “data di scadenza”

E, già che c’era, ha iniziato a dare i numeri. Non metaforicamente, ma nel vero senso della parola. Mentre parlava del passato e di quello che ha affrontato per arrivare fin qui, ha parlato anche del futuro.

“È proprio ora – questa la sua riflessione – che uno deve continuare a lavorare e migliorare perché ci sono tutti i giocatori che ti vogliono inseguire. Giocherò altri 15 anni, speriamo che il fisico tenga. Si pensa che 15 anni siano lunghi, ma non è così perché per esempio sono arrivato qui nello stesso hotel e nella stessa camera e ho detto tra me e me ‘quest’anno è passato veramente veloce’. Stiamo cercando di fare tutte le scelte per continuare a giocare il più a lungo possibile ma non possiamo nemmeno buttare via il tempo perché è un bel bilanciamento di miglioramento, lavorare, voglia di vincere, avere intorno le persone che vuoi e ti possono aiutare”.

Le cose andranno come da lui pronosticato, o il destino gli riserverà qualche sorpresa? Lo scopriremo presto. Più o meno. Ma, badate bene: potrebbero anche volerci 15 anni.