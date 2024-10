Gratta e vinci, dimentica tutto: smemorati ma ricchi

Gratta e vinci, a volte basta un nonnulla per innescare un’incredibile serie di azioni potenzialmente in grado di cambiarci la vita.

Non c’è ricetta al mondo che permetta di ottenere un elisir di lunga fortuna. Magari, esistesse. La verità è che la fortuna fa tutto a caso e che è il risultato di un mix assolutamente casuale, appunto, di elementi. Quando i pianeti si allineano in una certa maniera, ecco che lei, all’improvviso, si palesa, pronta a cambiare la vita di qualcuno che, magari, è stato sulle sue tracce per molti e molti anni.

C’è una storia, a tal proposito, che sembra cascare decisamente a fagiolo. Il protagonista è un giocatore, come tanti altri ce ne sono nel mondo, che vive al di là dell’Oceano, nello Stato del Missouri. La sua è una storia piuttosto complessa che si è sviluppata in un arco temporale esteso, ragion per cui è necessario riavvolgere il nastro e partire dal principio, per poter comprendere in che modo si è evoluta.

Iniziamo col dire, allora, che qualche giorno l’uomo in questione si era recato in un’altra città per far visita ad un amico. Insieme se l’erano spassata alla grande ma, al suo rientro a casa, questo giocatore si è accorto di non avere più con sé qualcosa di molto prezioso: i suoi occhiali da sole. E così, l’indomani, si era messo in macchina ed era tornato in quello stesso posto per poterli recuperare. Non sapeva ancora, naturalmente, che lungo la strada del ritorno gli eventi avrebbero preso una piega completamente inaspettata.

Gratta e vinci, tutto grazie a un paio di occhiali da sole

Recuperati i suoi occhiali da sole, si era rimesso in marcia, salvo poi fermarsi in un minimarket a De Soto per comprare qualcosa da bere e per rifocillarsi un po’. Quella giornata un po’ folle è cambiata da così a così, dunque, nel giro di pochi minuti.

All’interno del negozio ha comprato un Gratta e vinci della serie Christmas Countdown: lo ha pagato 10 dollari ed è tornato nell’abitacolo della sua macchina. Inizialmente pensava di grattarlo all’interno del minimarket, ma poi, essendoci traffico in quel momento a St. Louis, ha deciso di rimettersi subito in cammino e di “conservare” la sorpresa per dopo. Una volta a casa, si è reso conto che qualcosa di meraviglioso stava per succedere nella sua vita.

In quel Gratta e vinci c’erano, infatti, 50mila dollari, una cifra più che sufficiente per trascorrere non solo un Natale da sogno, ma anche per togliersi un bel po’ di sfizi. “Se non avessi dimenticato i miei occhiali da sole il giorno prima, non sarei mai tornato dal mio amico in quella parte dello Stato”, ha raccontato ai funzionari della Lotteria, perfettamente consapevole di quanto la dea bendata fosse stata generosa con lui.