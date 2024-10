Sinner, colpo di coda inaspettato: cambierà tutto

Jannik Sinner, ormai abbiamo perso il conto, ma questo dato vi lascerà senza parole: è successo tutto a sorpresa.

Ne ha macinati talmente tanti che abbiamo perso il conto. Ci è comunque chiaro, e ci mancherebbe altro, che quella che sta per volgere al termine sia stata, per Jannik Sinner, la stagione dei record. Ha vinto talmente tante di quelle volte che si fa quasi fatica a ricapitolare tutte le occasioni in cui ha riscosso il successo che meritava.

Sappiamo bene, invece, quanto ha guadagnato. Impossibile resistere, infatti, alla tentazione di fargli i conti in tasca, non fosse altro per avere contezza di quanto il suo incommensurabile talento lo abbia arricchito. Ebbene, nel solo 2024, il campione altoatesino ha vinto in campo più o meno 17 milioni di euro. 11,1 milioni li ha conquistati giocando i tornei ufficiali dell’Atp, mentre altri 5,5 sono arrivati, come noto, al culmine del Six Kings Slam, il torneo di esibizione che ha vinto battendo, nell’ordine, Daniil Medvedev, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

C’è di più. Adesso, conti alla mano, è ad un passo da un altro record ancora, quello che attualmente è ancora in mano all’ex numero 1 del mondo, vale a dire l’inarrestabile Nole. Il serbo, nell’ormai lontano 2015, ha vinto 16,8 milioni in prize money, più altri 3,6 che sono arrivati, invece, dalle esibizioni. In totale si assicurò, quell’anno, 20,45 milioni di euro. Difficile fare meglio di così, ma non per Sinner, che è sulle orme di Djokovic e che potrebbe stabilire, dunque, un nuovo primato.

Sinner sulle orme di Nole: a un passo dal record

Determinanti saranno, in tal senso, i prossimi appuntamenti ufficiali del Tour. In primo luogo il Rolex Paris Masters di Parigi-Bercy, che mette sul piatto la bellezza di 825mila euro per il vincitore dell’edizione 2024.

Dopodiché sarà tempo, per gli otto maestri del circuito, di volare a Torino per le mitiche Nitto Atp Finals, che quest’anno offriranno una cifra inimmaginabile: qualora uno dei campioni in gara dovesse vincere da imbattuto intascherebbe, infatti, la bellezza di 4 milioni e 420mila euro. Una somma mostruosa alla quale Sinner può tranquillamente ambire, considerando che fino a questo momento nessun avversario, a parte Alcaraz, è riuscito a metterlo realmente in difficoltà.

Nel caso in cui Jannik dovesse imporsi in questi due appuntamenti, arriverebbe ad un totale di 21,85 milioni di euro vinti negli ultimi 12 mesi. Sarebbe un record assoluto, un’impresa memorabile destinata a passare, proprio come quella di Nole, alla storia.