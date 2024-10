San Gallo-Fiorentina, Conference League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

San Gallo-Fiorentina è una partita della seconda giornata di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Fiorentina sembra aver trovato quelle certezze che erano mancate nelle prime partite e domenica scorsa a Lecce è arrivata la terza vittoria di fila tra Conference League e campionato. E che vittoria: la Viola ha letteralmente strapazzato i salentini, travolti con un terrificante 6-0 in cui sono andati a segno due dei nuovi acquisti, Colpani a Cataldi (doppiette per entrambi).

La squadra di Raffaele Palladino ha dunque confermato le cose buone che si erano viste prima della sosta con il Milan, piegato 2-1 al “Franchi”. Il nuovo modulo sembra funzionare – decisivo il ritorno alla difesa a quattro – ed anche la manovra offensiva dà l’impressione di essere più fluida. Palladino, senza Gudmundsson e Kean (l’islandese si è fatto male dopo pochi minuti a Lecce e ne avrà per un bel po’, l’attaccante ex Juve invece ha recuperato in fretta e seguirà i compagni in Svizzera), in Conference darà inevitabilmente spazio a molte delle seconde linee. Dovrebbe bastare per portare a casa altri 3 punti contro il San Gallo, squadra che all’esordio è stata maltrattata 6-2 dal Cercle Brugge e che nel campionato svizzero ha vinto una volta sola da fine agosto.

Insomma, parliamo di un avversario ampiamente alla portata della Viola, che tre settimane fa ha debuttato in questa competizione con una vittoria ai danni dei modesti gallesi del TNS. In quell’occasione, tuttavia, Palladino fu costretto a schierare i titolarissimi nel secondo tempo, sbloccando solamente nella ripresa un match che sembrava stregato (2-0, reti di Adli e Kean).

La Fiorentina, seppur con tante seconde linee in campo, dovrebbe tornare coi tre punti dalla trasferta di San Gallo, approfittando delle evidenti lacune difensive dei biancoverdi. Almeno tre le reti complessive.

SAN GALLO (4-3-1-2): Ati Zigi; Faber, Vallci, Stanic, Yannick; Görtler, Quintillà, Stevanovic; Toma; Mambimbi, Geubbels.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martínez Quarta, Moreno, Biraghi; Richardson, Adli; Ikoné, Beltrán, Sottil; Kouamé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3