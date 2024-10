Berrettini sotto shock: non poteva dir di no

Per Matteo Berrettini è stata un’emozione indescrivibile: ha reagito in modo inaspettato a questa notizia fuori dal comune.

Non potrebbero essere più diversi di così, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Non ci riferiamo ad una questione di gioco o di titoli, e neppure al fatto che l’altoatesino è numero 1 al mondo mentre il romano si è fermato a 5 passi dalla vetta del ranking Atp. Il discorso è ben più ampio. Al tempo stesso, però, sono “complementari”.

Berrettini ha spianato la strada, in un certo senso, al successo dell’amico Jannik, facendo in modo che gli italiani riscoprissero l’amore per il tennis. Per questo motivo, benché la sua carriera non sia sempre stata tutta rose e fieri, c’è chi continua ancora a credere fermamente nel talento di Matteo, che nel 2021 portò per la prima volta il tricolore in finale a Wimbledon. Non si può dire che non ci abbia regalato, anche lui, forti emozioni, per cui non ci sorprende affatto che, nelle scorse ore, abbia ricevuto una vera e propria dichiarazione d’amore.

In un video postato dal canale ufficiale del Tour, si vede il martello romano ricevere una lettera molto lunga. Lettera che lo ha comprensibilmente emozionato e reso felice al tempo stesso, perché contiene in effetti diverse frasi che non potevano fare altro che inorgoglire enormemente il tennista azzurro.

Berrettini, la lettera dice tutto: emozioni a go-go

A scriverla è stato un suo fan di lungo corso, Nick, e si apre con il più bello degli auguri che un tennista possa aspettarsi di ricevere da un proprio sostenitore.

“I hope you find everything you want and love” ♥️ This fan letter really hit us in the feels 🥹 pic.twitter.com/qDSrgufm5o — ATP Tour (@atptour) October 22, 2024



“Spero che tu possa trovare tutto ciò che desideri e ami”, c’è scritto nella lettera, il che è bastato a “commuovere” il campione romano che, nel momento più alto della sua carriera, ha raggiunto il sesto scalino della classifica mondiale. Non è finita qui. In questa missiva c’è scritto anche che Nick ha chiamato suo figlio Matteo proprio come il suo idolo, come quell’atleta di cui si è “innamorato” – sportivamente parlando – in occasione della semifinale degli Us Open del 2019.

Il suo sogno, ha confessato, è quello di vederlo giocare dal vivo, ragion per cui Berrettini non ci ha pensato due volte, prima di invitarlo ufficialmente in uno dei prossimi appuntamenti del Tour. Con il cuore gonfio di gratitudine e quella solita, imparagonabile, scintilla negli occhi.