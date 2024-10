Insaziabile Sinner: i 20 sono i nuovi 30

Jannik Sinner non ne ha mai abbastanza: adesso sono già venti, ma l’azzurro sembra avere ancora molta fame.

La vittoria al Six Kings Slam ha portato nelle tasche di Jannik Sinner il prize money più alto cui un tennista abbia mai ambito. Insieme al prestigio derivante dal fatto di essersi imposto nella prima edizione di un evento così prestigioso, come se non bastasse. Primato che non gli ha fruttato altro che questo, però, considerando che, trattandosi di un mero torneo di esibizione, non influirà in alcun modo sull’andamento del ranking Atp.

Non che l’azzurro avesse bisogno di altri punti, intendiamoci. Ha già abbondantemente staccato il secondo in classifica, ovvero Carlos Alcaraz, che ora come ora dista dalla vetta poco meno di 5mila punti. Ha un gruzzolo niente male a sua disposizione, il campione altoatesino, motivo per il quale potrà dormire sonni tranquilli per molto altro tempo ancora. Per lo meno fino all’inizio della prossima stagione, avendo da svariate settimane la certezza matematica di finire la stagione da numero 1.

Sino ad allora nessuno potrà ambire a spodestarlo, proprio alla luce dei tantissimi punti che ha avuto modo di collezionare in questo anno per lui indiscutibilmente straordinario. Ma c’è di più. Affronterà gli ultimi eventi del calendario Atp con un’ulteriore certezza, che non fa altro che confermare la sua grandezza e la sua tenacia.

C’è Alcaraz nel mirino di Sinner

Lunedì 21 ottobre 2024, Sinner ha festeggiato la ventesima settimana come numero 1 del mondo. Ed ha eguagliato, in questo modo, il leggendario Mats Wilander, che oggi è opinionista per Eurosport ma che, in passato, ha vinto la bellezza di 7 Slam.

Considerando, però, che al momento è intoccabile, è già assodato che chiuderà l’anno a quota 30 settimane come re del ranking Atp. A quel punto, sarà ad un passo dal battere il record successivo. Gli basteranno altre 6 settimane al vertice, poco meno di 2 mesi, per eguagliare il suo più acerrimo avversario, ovvero Carlos Alcaraz, che ai tempi della sua “dominazione” riuscì a rimanere lì in cima per 36 settimane di fila.

Ci sono buone probabilità che ce la faccia, dunque, ma bisogna avere un po’ di pazienza. E tenere le dita incrociate, s’intende, nella speranza che il 2025 di Sinner possa essere pazzesco come l’anno che, da qui a breve, si lascerà alle spalle dopo tante soddisfazioni e fatiche.