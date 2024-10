Gratta e vinci, vale solo una regola: vincita assicurata

Gratta e vinci, soldi sicuri seguendo solo ed esclusivamente questa semplicissima regola: provare per credere.

Quante volte ci siamo fermati a pensare al fatto che la dea bendata sembra quasi scansarci? Ve lo diciamo noi: innumerevoli. Perché in effetti capita, molto spesso, di veder vincere qualcuno e di autoconvincersi di essere, in qualche modo, “sfigati”. Non è questo, tuttavia, il caso di una mamma del Maryland, la cui fortuna sfacciata sembra non avere praticamente confini.

Sua figlia dice, tanto perché possiate farvi un’idea di come sia la vita di questa donna, che la sua mamma è la persona più fortunata che abbia mai incontrato in vita sua o della quale abbia sentito parlare. Non dovrebbero esserci dubbi, dunque, sul fatto che la dea bendata le abbia sorriso più e più volte, l’ultima delle quali, per l’appunto, qualche giorno fa.

L’11 ottobre scorso, in compagnia della figlia, questa donna si è recata in uno dei suoi negozi del cuore per comprare un po’ di Gratta e vinci. Quando sceglie per quali tagliandi optare non si affida ad alcun criterio, ma all’istinto. Segue, però, una regola ferrea, alla quale non può assolutamente contravvenire. La sua famiglia le ha consigliato di non stuzzicare troppo la fortuna e di non giocare troppo spesso, ragion per cui fa sempre in modo di attenersi a questa unica regola.

Gratta e vinci, ha le mani d’oro: è successo di nuovo

Gioca, alla luce di ciò, solo una o due volte al mese, quando ritiene che sia il momento giusto per farlo. E l’11 ottobre, a tal proposito, si è svegliata con la convinzione che quel momento fosse arrivato. Quindi, per tutta risposta, si è recata presso la sua ricevitoria di fiducia per tentare la fortuna alla lotteria istantanea.

Una volta a Baltimora, ha comprato, tra le altre cose, un biglietto Money Rush da 10 dollari. Quando mamma e figlia lo hanno grattato, hanno pensato che non potesse essere possibile. “Sembrava una grande vincita – hanno raccontato in seguito ai funzionari della lotteria – ma anche con la nostra fortuna, una vincita così grande sembrava una follia”. Avevano vinto 50mila dollari, la cifra più alta che la fortunatissima donna avesse mai vinto al gioco d’azzardo.

“Giochi, concorsi o lotterie, li ha vinti tutti”, ha poi fatto notare la figlia ai funzionari della lotteria, mentre raccontava in che modo quel Money Rush avesse cambiato la loro vita e confermato, ancora una volta, il “superpotere” della mamma.