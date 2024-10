Verona-Monza, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Verona-Monza è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’ottava giornata di Serie A si conclude al “Bentegodi”, teatro dello scontro salvezza tra Verona e Monza. Chi se la passa meglio? Indubbiamente gli scaligeri, che dopo i primi sette turni sono dodicesimi e si mantengono, per il momento, a debita distanza dalla zona rossa. Prima della sosta hanno fatto un bel balzo, battendo in rimonta il Venezia nel derby e mettendo fine ad una serie negativa che durava da ben 3 giornate.

Non una partita semplice per gli uomini di Paolo Zanetti, che dopo soli due minuti erano finiti sotto di un gol: a riprendere i lagunari c’ha pensato l’ex Benfica Tengstedt (terzo centro stagionale per lui) e poi, a 10 minuti dalla fine, i gialloblù hanno beneficiato della clamorosa papera del portiere arancioneroverde Joronen, regalo che è valso il terzo successo in campionato. Questo è un Verona che non conosce mezze misure, come si suol dire in questi casi: gli scaligeri, infatti, restano l’unica squadra a non aver ancora pareggiato. Di pareggi invece ne ha collezionati 4 il Monza, ultimo in classifica a braccetto con il Venezia: i brianzoli non riescono a togliere lo zero dalla casella delle vittorie – unici ancora a digiuno – e soprattutto faticano a sbloccarsi offensivamente. Quello degli uomini di Alessandro Nesta è momentaneamente il peggiore del torneo (5 gol), record negativo che i biancorossi condividono con altre squadre in grande difficoltà come Genoa e Venezia.

Verona-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Qualche problema in difesa per Zanetti, che deve fare a meno di Dawidowicz e Frese. Spazio a Daniliuc, con il centrale rumeno pronto a far coppia con Magnani. La mediana sarà formata da Duda e Belahyane, ma occhio a Serdar che sta meglio ed insidia lo slovacco. Sulla trequarti ballottaggio tra Kastanos e Mosquera.

Dall’altro lato, Nesta potrebbe confermare quasi interamente la formazione che ha fermato la Roma. Dietro a Djuric agiranno Maldini (reduce dagli impegni con la nazionale) e Pessina, a centrocampo invece l’ex difensore di Lazio e Milan riproporrà il tandem formato da Bondo e da Bianco, complici i guai di Gagliardini.

Come vedere Verona-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Monza è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Verona-Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Monza non ha mai perso contro il Verona da quando milita in Serie A: i brianzoli non se la passano bene ma nell’ultimo turno hanno reagito imponendo il pareggio alla Roma e nella trasferta di Verona potrebbero riuscire a limitare i danni in una gara da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Verona-Monza

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Daniliuc, Magnani, Bradaric; Duda, Belahyane; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1