UFFICIALE correrà con la Ferrari: un altro pilota in pista

Ufficiale, correrà con la Ferrari. E sicuramente sarà Sainz a cedergli il posto. Il nuovo pilota della Rossa è pronto a scendere in pista

Mettiamo le cose in chiaro, per evitare che qualcuno possa avere un malore: l’anno prossimo sulla Rossa ci sarà Lewis Hamilton insieme a Charles Leclerc. Quindi state sereni.

Ma nel titolo che leggete non c’è nulla di sbagliato. Sì, perché c’è un nuovo pilota della Ferrari che nelle prossime settimane, quasi sicuramente, prenderà il posto di Sainz. Come sappiamo lo spagnolo alla fine di questa stagione passerà alla Williams (e non vuole lasciare nulla al caso, se non avete visto la sprint di Austin andate a farlo, ha attaccato Leclerc dal primo giro fin quando non lo ha superato) ma in Messico, quasi sicuramente, lascerà il posto almeno per le prime prove libere della stagione a quel giovanissimo pilota che a Gedda lo ha sostituito, degnamente, per via dell’operazione all’appendicite che ha dovuto subire di corsa.

Ufficiale, Oliver Bearman sulla Ferrari

Ogni team ha l’obbligo nel corso del mondiale di far correre un giovane in almeno due sessioni delle prove libere stagionali. E la Ferrari, con un post apparso sui propri profili social che potete vedere sotto, ha ufficializzato che sarà Oliver Bearman a salire sulla Rossa di Maranello. In questo modo il pilota britannico, giovanissimo, continua la sua preparazione in vista dell’esordio da titolare in Formula 1 che prima o poi ci sarà.

After racing with Haas in Baku, Ollie will be back on track in the SF-24 next week for FP1 in Mexico City 👊 pic.twitter.com/WqGA84ooAA — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 18, 2024

“Bearman quest’anno – viene sottolineato da formulapassion.it ha già cominciato a fare esperienza con la Formula 1. Ha esordito in pista con la Ferrari stupendo tutti a Gedda, dove è arrivato a un passo dal Q3 in qualifica e settimo in gara. Il classe 2005 ha poi guidato la Haas nelle FP1 di Imola, Montmeló, Silverstone e Hungaroring, partecipando all’intero weekend di gara di Baku, dove ha sostituito lo squalificato Kevin Magnussen. E anche in Azerbaigian è andato a punti”. Non sarà l’unico in Messico a scendere in pista. Alla guida dell’Aston Martin al posto di Alonso ci sarà infatti Felipe Drugovich.