Nottingham Forest-Crystal Palace, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Nottingham Forest-Crystal Palace è una partita valida per l’ottava giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una delle delusioni di queste prime giornate di Premier League è il Crystal Palace. Le Eagles, che nel finale della scorsa stagione avevano fatto vedere ottime cose con Oliver Glasner in panchina, rientrano tra le squadre che non hanno collezionato neppure una vittoria. Per il momento il tecnico tedesco deve “accontentarsi” del terzultimo posto in classifica e soprattutto deve fare i conti con il secondo peggior attacco del torneo insieme al Manchester United: non esattamente l’inizio che i tifosi del club di Croydon sognavano.

Nelle ultime due giornate sono arrivate due sconfitte: la prima con l’Everton (2-1) e la seconda con il Liverpool (0-1), corsaro a Selhurst Park grazie ad una rete di Diogo Jota. Durante la sosta ha circolato qualche voce a proposito di un eventuale esonero di Glasner ma la proprietà a quanto pare è intenzionata a dagli fiducia: per l’ex tecnico dell’Eintracht Francoforte, infatti, saranno decisive le prossime partite, visto che il calendario da questo momento in poi diventa più abbordabile. Sarebbe importante, in tal senso, far registrare un risultato positivo in casa del Nottingham Forest, diretta concorrente per la salvezza. A differenza delle Eagles, i Reds stanno facendo molto bene: in classifica sono decimi a quota 10 punti, conquistati anche grazie alle prestazioni convincenti contro le big. Il Forest è l’unica squadra ad avere battuto il Liverpool e due settimane fa la squadra di Nuno Espirito Santo ha messo la museruola anche all’attacco del Chelsea, fermato sull’1-1.

Come vedere Nottingham Forest-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nottingham Forest e Crystal Palace è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.15 su Goldbet e Lottomatica e a 3.30 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Curiosamente il Nottingham Forest non ha ancora vinto tra le mura amiche: sarà difficile sbloccarsi contro un Crystal Palace affamato di punti e reduce da due sconfitte. Prevediamo un match combattuto a City Ground, da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Crystal Palace

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Moreno; Yates, Anderson; Elanga, Jota Silva, Hudson-Odoi; Wood.

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Lacroix, Guéhi, Chalobah; Clyne, Wharton, Jefferson Lerma, Mitchell; Sarr, Nketiah, Eze.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1