Ingenuo Berrettini: non doveva farlo, l’hanno massacrato

Matteo Berrettini ha inconsapevolmente commesso un errore clamoroso: sarebbe stato meglio se lo avesse tenuto per sé,

Le ultime trasferte, diciamoci la verità, non sono andate esattamente come speravamo. Il fatto che Matteo Berrettini, in estate, avesse vinto due tornei di fila, ci aveva lasciato supporre che il martello fosse ormai definitivamente tornato. Iniziata la stagione sul cemento, invece, ha ricominciato a zoppicare un po’. E, tra falsi allarmi – per fortuna – e infortuni sfiorati, non è riuscito ad ottenere i risultati cui sicuramente ambiva.

Da agosto in poi, il finalista di Wimbledon 2021 non è più riuscito ad andare al di là del secondo turno. A Cincinnati è uscito all’esordio contro Holger Rune, agli Us Open è stato eliminato al secondo atto da Taylor Fritz. Ha giocato due soli match anche a Tokyo, dal quale però si è ritirato per il problema agli addominali che poi, grazie al cielo, si è risolto in pochissimo tempo. Non è andata meglio a Shanghai e neppure a Stoccolma, ragion per cui i tifosi sono nuovamente caduti nello sconforto.

A maggior ragione perché le aspettative, alla vigilia del Nordic Open, erano alle stelle. Berrettini aveva giocato un gran bel match contro un ottimo Darderi, ma Stricker, 48 ore dopo, è riuscito, ahinoi, a metterlo inaspettatamente in difficoltà. Qualche minuto dopo, manco a dirlo, i detrattori erano sui social a prendersi gioco di lui, ad invocare il ritiro. Come se una tale scelta competesse effettivamente a loro e come se fosse tanto semplice rimettersi in carreggiata dopo tutti gli sgambetti che Matteo ha ricevuto dal destino.

Berrettini, errore clamoroso: meglio tacere

Ma c’è di più. Il popolo del tennis non si è infuriato solo per questa disfatta inaspettata, ma anche per qualcosa che Berrettini ha detto durante il torneo di Stoccolma.



Nei giorni scorsi ha filmato, per Vogue Scandinavia, la sua giornata tipo, iniziando dal momento del risveglio. Ha ripreso ogni step, inclusa la colazione. E, col senno di poi, avrebbe fatto bene a lasciare i tifosi col beneficio del dubbio, piuttosto che confessare l’inconfessabile. Perché questo, per molti, è stato un vero e proprio affronto.

Abbiamo scoperto che il tennista inizia la giornata mangiando uova e yogurt e accompagnando il tutto con del caffè. Che fin qui sarebbe normale, se non fosse che non si tratta di un espresso, ma di un americano. “Anche se sono italiano – dice nel video – non mi dispiace un buon americano con un po’ di latte“. Un tradimento in piena regola che qualcuno, ne siamo certi, farà fatica a digerire…