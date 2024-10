I pronostici di lunedì 21 ottobre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di lunedì 21 ottobre, prima del ritorno della Champions League ci sono i posticipi di Serie A, Liga e Premier League.

L’ottava giornata di Serie A si chiude con una sfida che riguarda i bassifondi della classifica. Il Verona, che per il momento è ben distante dalla zona retrocessione, ha un’occasione d’oro per allungare ancora battendo in casa il Monza, destinato a un campionato ben differente rispetto a quello della passata stagione.

La rosa si è indebolita e nonostante l’esplosione di Daniel Maldini che ha pure esordito con la nazionale, probabilmente dovrà lottare fino in fondo per guadagnarsi la conferma in Serie A. Per il momento il nuovo allenatore Nesta non ha inciso più di tanto ed è anzi a forte rischio esonero: l’Hellas parte favorito in una partita da almeno due gol complessivi.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Aalesund-Start, Valerenga-Egersund e Asane-Ranheim di Obos-Ligaen, Aarhus-Brondby della Superligaen danese e Nottingham Forest-Crystal Palace di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Verona vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Verona-Monza, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Manchester City (in Wolves-Manchester City, Premier League, ore 15:00)

(in Wolves-Manchester City, Premier League, ore 15:00) Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Leganes, Liga, ore 16:15)

(in Atletico Madrid-Leganes, Liga, ore 16:15) Valencia (in Valencia-Las Palmas, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Aalesund-Start, Obos Ligaen , ore 19:00

, ore 19:00 Valerenga-Egersund , Obos Ligaen , ore 19:00

, , ore 19:00 Asane-Ranheim, Obos Ligaen, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Aarhus-Brondby , Superligaen, ore 19:00

, Superligaen, ore 19:00 Nottingham Forest-Crystal Palace , Premier League, ore 21:00

, Premier League, ore 21:00 Verona-Monza, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Pareggio in Nottingham Forest-Crystal Palace, Premier League, ore 21:00