Gratta e vinci, rimborso immediato: se succede fai così

Gratta e vinci, nel caso dovesse accadere, potresti ottenere un risarcimento immediato: a lui è successo proprio questo.

Potrebbe essere successo anche a voi. Ma, nel caso non sia così, provate ad immaginare come vi sentireste se vi accadesse qualcosa di più o meno simile. Se il datore di lavoro, mentre siete in ferie in panciolle a godervi il dolce far nulla, vi chiamasse per annunciarvi che le vacanze sono finite e che è tempo di tornare al lavoro e alla solita routine.

C’è un motivo ben preciso se vi chiediamo di fare questo sforzo di immaginazione. Lo facciamo perché è proprio in questo modo che è iniziata la storia che vogliamo raccontarvi oggi, una storia che ha dell’incredibile e che merita di essere “tramandata”. Non fosse altro perché potrebbe insegnarci, in un certo senso, ad essere ottimisti. A pensare positivo e a tenere i nervi saldi anche nelle situazioni più difficile e fastidiose. Perché in fondo è vero, come si dice, che qualcosa di inaspettatamente bello può sempre accadere.

Riavvolgiamo il nastro, allora, e torniamo al giorno in cui un abitante del Missouri, che si stava finalmente godendo le sue meritatissime ferie, ha ricevuto la fatidica telefonata da parte del suo datore di lavoro. Il capo, dall’altra parte della cornetta, era lì per supplicarlo di anticipare il rientro. “Abbiamo bisogno di aiuto”, gli aveva detto, motivo per il quale l’uomo in questione non aveva proprio potuto dire di no.

Gratta e vinci, se il gioco vale la candela

E così, seppur malvolentieri, si è preparato ed è uscito per recarsi in ufficio. Durante il tragitto, però, si è reso conto che l’auto sarebbe presto andata in riserva, ragion per cui si sarebbe dovuto recare alla prima stazione di servizio lungo la strada per fare rifornimento.

Durante la sosta, già che c’era, ne ha approfittato per comprare un Gratta e vinci. Ne ha scelto uno della serie 500X che, attraverso l’ormai noto sistema dei moltiplicatori, promette premi da sogno. Essendo in ritardo, ha deciso che lo avrebbe grattato dopo. E infatti, arrivato in ufficio, lo ha preso e ha iniziato a grattare via la patina argentata. Avrebbe mai potuto immaginare lo scenario che gli si è poi prospettato davanti agli occhi? Certo che no, naturalmente.

Quel tagliando conteneva un premio pazzesco, ovvero 1 milione di dollari, l’equivalente, per intenderci, di 920mila euro circa. “Non potevo crederci. Non ero sicuro che fosse reale”, ha detto ai funzionari della lotteria quando si è recato a riscuotere il premio. Ha ricevuto immediatamente, quindi, un “rimborso” per le sue ferie cancellate. E tutto si può dire tranne che il gioco non sia valso la candela.