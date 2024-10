Ritiro Tamberi, è arrivato il verdetto: Gimbo ha confessato

Ritiro Tamberi: Gimbo ha confessato tutto del suo futuro in un’intervista rilasciata a EuroSport. Ecco le parole del campione olimpico

A Tokyo nel 2021 ci ha fatto sognare, saltando più in alto di tutti e vincendo un oro olimpico clamoroso che rimarrà nella storia dello sport italiano. A Parigi invece ci ha fatto penare per le sue condizioni fisiche che di fatto lo hanno tagliato fuori dalla lotta per il titolo.

Gimbo Tamberi è uno sportivo che divide. Alcuni lo amano per quegli atteggiamenti in alcuni casi stravaganti, altri invece non condividono tutto quello che fa. Nei mesi scorsi, dopo le Olimpiadi, si è parlato anche di un possibile ritiro dalle scene, e intervistato da Eurosport in esclusiva, Tamberi ha detto questo sul suo futuro.

Ritiro Tamberi, ecco la confessione

“Prima delle Olimpiadi, ho sempre detto che Parigi probabilmente sarebbe stata la mia ultima grande gara, però smettere così, adesso, non sarebbe corretto per me stesso. Non è stato facile prendere la decisione di andare in pedana perché era la mia decisione contro quella di molte persone. Non me ne fregava niente, dovevo provarci. Mi è arrivata tanta adrenalina dentro, mi sono sentito una forza. Da quel momento, fin quando ho sbagliato la terza prova a 2.27, io ci ho creduto, come un illuso, ma ho creduto di potercela fare”.

Insomma, un Gimbo che cercherà ancora di essere in pedana soprattutto per la sfortuna che lo ha accompagnato nel corso della manifestazione parigina. Un Tamberi che non ci sta proprio di uscire di scena in questo modo e che vorrebbe riprovarci, anche se sa benissimo che non sarà per niente facile: i giovani attaccano, sono concreti, riescono a spingersi oltre e per tutti avanza l’età, e in uno sport come il suo, dove la condizione atletica è davvero tutto, allora c’è sempre il rischio di fare brutte figure.