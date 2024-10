I pronostici di venerdì 18 ottobre: Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie B

I pronostici di venerdì 18 ottobre, alle spalle gli impegni delle nazionali tornano in campo Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie B.

Con gli anticipi del venerdì ripartono Liga, Bundesliga, Ligue 1, Saudi Pro League e Serie B. Nel campionato francese dopo otto turni il Monaco è ancora imbattuto come PSG e Lens e nell’ultima giornata prima della sosta ha approfittato di un nuovo passo falso dei parigini, fermati sul pari dal Nizza, per prendersi la vetta momentanea della classifica.

In questo turno affronteranno il Lille, e si sfideranno le due squadre con il maggior numero di Expected Goals dopo il PSG: i gol non dovrebbero mancare in una sfida in cui i padroni di casa dovrebbero quanto meno evitare la sconfitta.

I pronostici sulle altre partite

In Bundesliga il Borussia Dortmund è favorito sul St. Pauli: i gialloneri devono rifarsi dopo la sconfitta contro l’Union Berlino, ma se in trasferta il rendimento è al momento negativo, quando giocano in casa il discorso cambia. Quattro vittorie su quattro – Champions League inclusa – con ben diciassette gol segnati.

In Serie B il Bari dovrebbe evitare la sconfitta contro il Catanzaro, mentre nell’anticipo della Liga spagnola l’Alaves penalizzato nell’ultimo periodo da un calendario difficile potrebbe tornare alla vittoria contro l’abbordabile Alaves.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Monaco vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Monaco-Lille, Ligue 1, ore 20:45

Vincenti

Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-St. Pauli, Bundesliga, ore 20:30)

(in Borussia Dortmund-St. Pauli, Bundesliga, ore 20:30) Al Nassr (in Al Shabab-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Shabab-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00) Bari o pareggio (in Bari-Catanzaro, Serie B, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Monaco-Lille , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 Borussia Dortmund-St. Pauli , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Al Sadd SC-Al Shahaniya, Qatar Stars League, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Cambuur-Volendam , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 De Graafschap-Jong PSV , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Jong Ajax-Jong Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

• Alaves vincente e almeno un gol per squadra in Alaves-Valladolid, Liga, ore 21:00