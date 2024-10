Bundesliga, pronostici settima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, spicca la sfida tra Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte: dopo aver fermato il Bayern Monaco le Adler si ripeteranno con le Aspirine?

È ripartita anche la Bundesliga e tra gli anticipi del sabato pomeriggio spicca la sfida tra Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte, match che promette grande spettacolo. Due settimane fa, trascinate dall’attaccante egiziano Marmoush, le Adler sono riuscite ad evitare la sconfitta con il Bayern Monaco, riacciuffato in pieno recupero (3-3), ed hanno allungato la striscia positiva: l’ultima sconfitta del Francoforte, tra Europa League e campionato, risale a fine agosto in casa del Borussia Dortmund.

Eintracht che ha dunque tutte le carte in regola per infastidire anche il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, meno “alieno” rispetto alla scorsa stagione. Le Aspirine vengono da due pareggi in Bundesliga – nell’ultima giornata sono stati fermati in casa del neopromosso Kiel – e sono scivolate al quinto posto, a -3 dalla vetta, occupata momentaneamente da Lipsia e Bayern Monaco. Il Bayer Leverkusen in ogni caso ha sempre battuto il Francoforte negli ultimi nove precedenti disputati alla BayArena e parte leggermente favorito in una gara da almeno tre gol totali e almeno uno per parte. Sabato è di scena anche il Lipsia, che può staccare momentaneamente il Bayern Monaco – in campo qualche ora più tardi – in caso di vittoria nella trasferta di Mainz: i Roten Bullen insieme ai bavaresi sono ancora imbattuti (non perdono da 17 gare di Bundesliga) ed hanno buone possibilità di mettersi in tasca altri tre punti.

Le previsioni sulle altre partite

Nelle ultime settimane ha dato segnali ripresa il Borussia Monchengladbach: le sconfitte sono troppe – 4 in 6 giornate – ma davanti al proprio pubblico i Fohlen sono sempre insidiosi e potrebbero approfittare del momento non particolarmente positivo dell’Heidenheim, che ha incassato tre sconfitte nelle ultime quattro.

Sta meglio anche il Friburgo: dopo la sorprendente sconfitta con il neopromosso St. Pauli gli uomini di Julian Schuster hanno reagito battendo a domicilio il Werder Brema, dimostrando che quello con i marroni era solo un incidente di percorso. L’Augsburg è ostico ma Grifo e compagni faranno valere il fattore campo. Vittoria alla portata, infine, per l’Hoffenheim di Matarazzo: il club di Sinsheim dovrebbe tornare a vincere nella partita con il disastroso Bochum, ultimo in classifica ed ancora a secco di vittorie.

Bundesliga: possibili vincenti

Lipsia (in Mainz-Lipsia)

Borussia Monchengladbach (in Borussia Monchengladbach-Heidenheim)

Hoffenheim (in Hoffenheim-Bochum)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte

Friburgo-Augsburg

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte

Borussia Monchengladbach-Heidenheim

Comparazione quote

La vittoria dell’Hoffenheim in Hoffenheim-Bochum è quotata a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Gol” in Bayer Leverkusen-Eintracht Francofirte è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

