I pronostici di sabato 19 ottobre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di sabato 19 ottobre, tornano in campo tutti i principali campionati: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.

L’ottava giornata di Serie A prende il via questo sabato con due partite alle 15:00: Como-Parma e Genoa-Bologna. La squadra allenata da Pecchia è quinta per numero di Expected Goals segnati e terza per subiti: una squadra che crea occasioni da gol con una certa facilità ma che allo stesso tempo concede troppo. Contro il Como in palla dell’ultimo periodo i gol non dovrebbero mancare.

Vittoria interna alla portata per il Milan contro l’Udinese, al momento avanti ai rossoneri di due punti in classifica. La Juventus in difficoltà per l’alto numero di calciatori infortunati dovrebbe comunque centrare un risultato positivo contro la Lazio, in una partita che per la solidità difensiva dei bianconeri non promette un numero eccessivo di gol.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): AZ Alkmaar-PSV di Eredivisie, Tottenham-West Ham e Newcastle-Brighton di Premier League, Bayern Monaco-Stoccardadi Bundesliga, Celta Vigo-Real Madrid di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-4 in Juventus-Lazio, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Milan (in Milan-Udinese, Serie A, ore 18:00)

(in Milan-Udinese, Serie A, ore 18:00) Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Espanyol, Premier League, ore 14:00)

(in Athletic Bilbao-Espanyol, Premier League, ore 14:00) Hoffenheim (in Hoffenheim-Bochum, Bundesliga, ore 15:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

AZ Alkmaar-PSV , Eredivisie, ore 18:45

, Eredivisie, ore 18:45 Tottenham-West Ham , Premier League, ore 13:30

, Premier League, ore 13:30 Newcastle-Brighton, Premier League, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Como-Parma , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Bayern Monaco-Stoccarda , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Celta Vigo-Real Madrid, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Borussia Dortmund vincente e almeno un gol per squadra in Union Berlino-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 15:30