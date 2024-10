Gratta e vinci online, bastano 10 centesimi: novità da non credere

Si amplia la gamma dei Gratta e vinci online: arriva il tagliando più inclusivo di sempre, non serve spendere un occhio della testa.

Ti piacerebbe sfidare la sorte, ma al tempo stesso non hai voglia di destinare troppi soldi al gioco d’azzardo? Niente paura. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha messo in conto il fatto che molte persone la pensino in questo modo, motivo per il quale è stato annunciato, nelle scorse ore, l’arrivo di una nuova Lotteria nazionale ad estrazione istantanea che potrebbe mettere tutti d’accordo.

I Gratta e vinci online della serie Multiprice Zeta, così come è stata ribattezzata, avranno, difatti, un costo variabile. Come si evince chiaramente dal decreto, pubblicato nelle scorse ore, la nuova offerta include 9 diversi tagli. Ci sono tagliandi per tutte le tasche e per tutte le esigenze, con premi che cambiano in base all’investimento iniziale per il quale deciderà di optare il giocatore. Andiamo a vedere nel dettaglio, dunque, le corrispondenze tra prezzo e potenziale vincita.

Poniamo il caso che un giocatore decida di comprare un Multiprice Zeta da 10 centesimi: in tal caso, il premio massimo al quale potrà ambire sarà di 1000 euro. Per una giocata da 20 centesimi si vincono fino a 2mila euro, mentre per 50 centesimi investiti c’è la possibilità concreta di portare a casa una somma ben più significativa, vale a dire 5mila euro.

Gratta e vinci per tutte le tasche: a te la scelta, massima libertà

Spendendo 1 euro, il bottino potrebbe ovviamente essere più consistente: nella migliore delle ipotesi, infatti, è possibile vincere 10mila euro. Per 2 euro investiti se ne potrebbero vincere, invece, addirittura 20mila.

Il premio in palio per i fortunelli che tenteranno la fortuna spendendo 3 euro ammonta a 30mila euro, mentre nel caso si decida di puntare 5 euro su un Gratta e vinci online della serie Multiprice Zeta sarà concreto il sogno di vincerne 50mila. Restano ancora due tagliandi da analizzare, quelli più consistenti perché più costosi. Con un biglietto del valore di 10 euro se ne possono vincere addirittura 100mila, mentre a 20 euro di investimento corrisponde una potenziale vincita da 200mila.

Una lotteria istantanea inclusiva, insomma, perfetta per chi vuole tentare la fortuna spendendo anche solo una manciata di centesimi. E chissà che questa nuova ed incredibile opportunità non possa permettere a qualcuno di fare cassa pur senza spendere, come succede a volte, un occhio della testa.