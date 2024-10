Psg-Strasburgo, Ligue 1: probabili formazioni, pronostici

Psg-Strasburgo è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due vittorie nelle ultime cinque sfide. Altrettanti pareggi e una sconfitta contro l’Arsenal. E, i tre punti, sono arrivati solamente nella prima gara della nuova Champions League contro il Girona. Forse, il Psg, aveva proprio bisogno della sosta per riordinare un poco le idee e cercare di rimettersi in sesto.

Si torna a giocare, quindi, e i parigini ospitano nell’ultima gara di sabato lo Strasburgo. Il calendario, è evidente, viene incontro a Luis Enrique: la sua squadra ha assoluto bisogno dei tre punti per non perdere, nella peggiore delle ipotesi, terreno dal Monaco, che adesso guida in campionato con due punti di vantaggio rispetto alla squadra che è favorita per la vittoria finale. Ma gli ultimi risultati, come detto, hanno permesso il momentaneo ribaltone con i monegaschi che se lo godono e che non vorrebbero perderlo. Ma la qualità dei parigini, c’è da dirlo, alla fine potrebbe fare davvero la differenza.

Calendario favorevole, dicevamo. Sì, lo Strasburgo – che comunque ha dieci punti in classifica e che è a ridosso dalla zona Europa – non rappresenta un ostacolo insormontabile. Una squadra scorbutica, senza discussioni, ma niente di più di questo. Tant’è, pure, che nelle ultime cinque uscite il Psg ha vinto tre volte pareggiando due. E sabato sera potrebbe riuscire, anzi dovrebbe riuscire, nel nuovo colpo. Comunque, quella appena trascorsa, non è stata una settimana semplice per la società parigini: infatti è iniziata la causa con la quale Mbappé chiede 55 milioni di euro tra arretrati e premi. Il 25 ottobre ci sarà la sentenza.

Come vedere Psg-Strasburgo in diretta tv e in streaming

La sfida Psg-Strasburgo, in programma sabato 19 ottobre alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

La vittoria del Psg è fuori discussione. C’è da capire come vincerà la squadra di Luis Enrique: il match, alla fine, dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, quindi un’affermazione dei padroni di casa con diversi gol nella partita.

Le probabili formazioni di Psg-Strasburgo

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembele, Kolo Muani, Barcola.

STRASBURGO (4-2-3-1): Petrovic; Doue, Sow, Sylla, Moreira; Doukoure, Andrey Santos; Bakwa, Diarra, Nanasi; Emegha.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1