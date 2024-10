Sinner “vola” troppo alto: social impietosi

A Jannik Sinner stavolta è andata malissimo: non c’è stato niente da fare, lo ha stroncato immediatamente.

Il popolo dei social è così. Impietoso, irriverente, talvolta anche un po’ burlone. Tant’è vero che, nelle scorse ore, è diventato virale un video che gli utenti hanno interpretato in maniera un po’ semplicistica, forse, ma al tempo stesso esilarante. Perché, diciamocelo, fa ridere un sacco pensare che le cose possano essere andate proprio come molti di loro hanno ipotizzato, sebbene resti inteso che, nei fatti, sia andata in maniera completamente diversa.

Il video al quale ci riferiamo risale alla scorsa domenica, giorno in cui, come si ricorderà, Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno duellato in finale al Masters 1000 di Shanghai. Il pluricampione serbo ha retto per tutta la durata del primo set, mettendo oggettivamente in difficoltà il numero 1 del mondo. Nel secondo parziale, invece, la partita ha preso una piega diversa, fino a che l’altoatesino non è riuscito a chiudere i conti e ad assicurarsi il suo settimo titolo stagionale.

Era prevedibile che andasse a finire così, ma con Nole di mezzo, si sa, non c’è mai da stare tranquilli. Così come non è detto, del resto, che il Six Kings Slam si concluda come credono i bookmaker. Il favorito per la vittoria è Carlos Alcaraz – la quota di Sinner vincente a Riyad è leggermente più alta – ma da un campione che ha appena vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi ci si può aspettare di tutto.

A Sinner è andata malissimo: niente da fare

Ma torniamo al video, che è collegato a doppio filo, per l’appunto, con il torneo di esibizione in Arabia Saudita che abbiamo appena citato. Già, perché è ad esso che allude Sinner nel filmato di cui sopra, quello che è diventato virale.

Non so se mi fa più ridere che gli parli in italiano o che volesse effettivamente scroccare un passaggio ma è rimasto fregato shshshhdhd pic.twitter.com/7SjPyCaY0i — ell1e (@laltraellie) October 15, 2024



Le immagini sono state girate durante la premiazioni a Shanghai e l’audio è talmente nitido che è possibile sentire benissimo lo scambio di battute tra il primo e il secondo classificato. “Vola domani?”, fa Jannik a Novak, che risponde “No, stasera”. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che questo siparietto ha dato il là ai burloni dei social di interpretare a modo proprio la chiacchierata tra i campioni.

Morale della favola, alla luce del fatto che Sinner è un gran risparmiatore, è stato ipotizzato che abbia rivolto questa domanda al serbo perché intendeva “scroccargli un passaggio”. Cosa improbabile, naturalmente, ma anche molto divertente.