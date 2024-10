Galatasaray-Roma, Champions League femminile: streaming, formazioni, pronostici

Galatasaray-Roma è una partita valida per la seconda giornata della Champions League femminile. Dove vederla, formazioni e pronostici

La sconfitta contro la Juventus in campionato ha fatto scivolare la Roma a -9 in classifica rispetto alle bianconere. Sarà durissima, per la squadra di Spugna, riuscire a tornare davanti a tutti. Sì, il campionato è lungo, ma in questo momento si vede una squadra totalmente diversa da quella che abbiamo ammirato negli anni scorsi.

Giovedì le giallorosse torneranno a giocare in Champions League dove hanno iniziato comunque alla grande battendo al debutto il Wolfsburg: una grande gara, tatticamente perfetta, portata a casa anche con un poco di fortuna che comunque serve a questi livelli. E il secondo impegno, in trasferta a Istanbul sul campo del Galatasaray, è assai più agevole sulla carta. Le turche, infatti, sono alla loro prima apparizione nella massima competizione europea e non hanno in rosa delle calciatrici che possono fare la differenza. C’è, pure, una vecchia conoscenza della Serie A femminile, quella Staskova, attaccante della Repubblica Ceca, che da queste parti ha giocato con le maglie di Juventus e Milan. Senza lasciare chissà quale ricordo.

La Roma parte con tutti i favori del pronostico. E solamente una vittoria potrebbe aiutare le giallorosse a superare il momento un po’ così. Poi domenica in campionato arriverà il Milan, e due vittorie aiuterebbero ad andare alla sosta con un po’ di tranquillità. Sperando anche che la Juventus, nell’impegno contro l’Inter del prossimo weekend, possa perdere punti. O, per meglio dire, è quello che sperano i tifosi della squadra campione d’Italia.

Dove vedere Galatasaray-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Galatasaray-Roma, valida per la seconda giornata della nuova Champions League, è in programma giovedì alle 18:45. Il match sarà possibile seguirlo attraverso Dazn. Anche in maniera gratuita: sì, sul canale Youtube le partite della Champions League femminile sono fruibili a tutti.

Comparazione quote

La vittoria della Roma è data a 1,17 su Goldbet e Lottomatica e a 1,17 su Snai.

Il pronostico

Non dovrebbe avere chissà quali particolari problemi la Roma a vincere questa partita. Una gara che, a differenza di quella della scorsa settimana, potrebbe regalare almeno tre reti complessive. Ma i tre punti sono ampiamente alla portata delle giallorosse, che non si lasceranno sfuggire l’occasione di conquistare la seconda vittoria di fila in Champions League.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Roma

GALATASARAY (4-4-1-1): Yaman; Yeniceri, Karatas, Demehin, Altintas; Bakarandze, Topcu, Ecem Esen, Karabulut; Usme; Staskova.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Linari, Thogersen; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Giacinti, Viens.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3