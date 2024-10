Doppia festa per Valentino Rossi: gioia immensa

Doppia festa per Valentino Rossi: il pilota di Tavullia al settimo cielo per la notizia bellissima che lo vede coinvolto da vicino

Ci sono giorni nella vita di una coppia che sono indimenticabili. Come il matrimonio, ad esempio e poi a seguire anche quella della nascita di un figlio. Ma anche diventare zii è qualcosa di davvero unico: il figlio di un fratello o di una sorella rimane come una delle emozioni più belle della vita.

Ed è proprio questa gioia che ha colpito Valentino Rossi. Luca Marini infatti, fratello del pilota di Tavullia, è diventato papà. Sposato con Marta Vincenzi, il pilota della scuderia appunto di Valentino, ha avuto un dono una splendida bambina: Angelina Luce Marini. “Senza fiato, sei perfetta. Amore così grande non potevamo mai pensare di provare“. Queste le parole di Marini, che dimostrano come l’arrivo di un figlio ti stravolge, in meglio, la vita.

Doppia gioia per Valentino Rossi: non solo la nipotina

“Che regalo di compleanno”! Benvenuta cucciola. Auguri a Mamma e papà“. Questo invece è stato il commento della moglie di Valentino, Francesca Sofia Novello, che proprio tra pochi giorni farà il compleanno. Emozioni intense, insomma, per quello che da molti, se non tutti, è considerato il più forte pilota della Moto Gp di tutti i tempi. Quello che ha vinto il Dottore difficilmente, qualcuno, potrà riuscire a centrarlo.

In tutto questo, nello scorso mese di luglio, Rossi insieme alla moglie hanno annunciato l’arrivo di un altro figlio dopo la primogenita Giulietta. Quindi un lieto evento dietro l’altro per chi se lo merita davvero. E da parte nostra, di tutta la redazione de Ilveggente.it, non possiamo che unirci tutti nell’augurare a Valentino Rossi e a tutta la sua famiglia le migliori fortune per il resto dei propri giorni. Dopo le emozioni che lui è riuscito a regalare a noi nel corso degli anni, è giusto che sia arrivato il suo momento. Emozioni diverse, come facile immaginare, ma sono sempre emozioni bellissime, di quelle che rimangono scolpite nel cuore e nella mente.