Questo Sinner non basta: tutto inutile, nessuna chance

Jannik Sinner, se è vero che i numeri non mentono mai, allora vuol dire che abbiamo un problema: niente da fare per l’azzurro.

Il trailer, in perfetto stile hollywoodiano, aveva già abbondantemente reso l’idea di quanto impegno l’Arabia Saudita avesse riversato nell’organizzazione di questo nuovo torneo di esibizione. Un appuntamento che non è ancora entrato nel vivo ma che è già destinato a passare alla storia, non fosse altro per il prize money milionario che si è deciso di mettere sul piatto.

Nella peggiore delle ipotesi, i tennisti giocheranno un paio d’ore, ma porteranno comunque a casa una cifra golosissima. Parliamo di 1 milione e mezzo di euro, un assegno niente male per partecipare ad un evento che non avrà alcuna ripercussione sul loro posizionamento in classifica. Colui il quale, invece, vincerà la prima edizione del Six Kings Slam, tornerà nel Vecchio Continente con un bottino assurdo: incasserà, udite udite, 6 milioni di euro, che è il premio più alto che sia mai stato destinato ad un giocatore di tennis nell’ambito di un torneo.

Un’esibizione di lusso, insomma, alla quale prenderanno parte 6 campioni d’indiscusso valore. Ci saranno, innanzitutto, due mostri sacri del circuito, vale a dire Novak Djokovic e Rafael Nadal, che in quanto colonne dell’Atp non disputeranno i quarti di finale, ma debutteranno direttamente in semifinale. Ci saranno, poi, i due fenomeni del momento, ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ai quali si aggiungeranno Daniil Medvedev ed Holger Rune. Un “cast” di fuoco, insomma, che promette scintille a non finire.

Sinner, le quote parlano chiaro

La gara avrà inizio oggi e si concluderà il prossimo 19 ottobre, con la finale che andrà in onda non prima delle 20. In chiaro, per inciso, su SuperTennis, ma anche in streaming su Dazn.

Non resta che capire, a questo punto, quali siano le sensazioni a poche ore dall’inizio dell’appuntamento in Arabia Saudita. Andiamo a dare un’occhiata alle quote, dunque, per capire chi vincerà il Six Kings Slam secondo i bookmaker. Chi proprio non ha nessuna chance, a detta degli analisti, è Rune, il solo, tra i presenti, a non aver mai vinto un Major. Nel caso dovesse ribaltare i pronostici, chi ha puntato sul suo trionfo incasserebbe 19 volte tanto quello che ha puntato.

È data a 18 la vittoria di Daniil Medvedev, a 14 quella di re Rafa. I bookmaker confidano un po’ di più, ma non troppo, sul possibile exploit di Nole (5), ma va da sé che i reali contendenti al “trono” di Riyad siano loro, i campioni del momento, ovvero Carlos e Jannik. Peccato solo che gli analisti credano più nel trionfo di Alcaraz che in quello di Sinner: il primo vale 2,3, il secondo 2,87. Una differenza infinitesimale che speriamo l’azzurro possa colmare.