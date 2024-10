Sinner contro tutti a Riyad: quando e dove vederlo gratis

Jannik Sinner pronto per la maxi sfida del Six Kings Slam: tutto quello che devi sapere se vuoi vederlo gratis in tv e in streaming.

Un assaggio delle Finals? In parte sì, ma non del tutto. E con delle sostanziali differenze sulle quali vale la pena soffermarsi. Perché se è vero, per certi versi, che il Six Kings Slam vedrà affrontarsi in Arabia Saudita i mostri sacri del circuito, è altrettanto vero che in campo ci saranno un paio di giocatori che non saranno presenti, invece, a Torino.

Primo fra tutti Rafael Nadal, che è stato accolto in pompa magna a Riyad a qualche giorno di distanza dall’annuncio che ha freddato il mondo intero. Benché abbia deciso di ritirarsi, parteciperà comunque al ricco torneo arabo. Entrerà in gioco, proprio come il suo rivale di una vita Novak Djokovic, a partire dalle semifinali. Tutti gli altri, invece, incluso l’attuale numero 1 del mondo Jannik Sinner, dovranno “sudarsi” l’accesso al penultimo atto di questa sfida senza esclusione di colpi.

L’altro giocatore che sarà a Riyad, ma che difficilmente presenzierà anche alle Nitto Atp Finals di Torino, è Holger Rune, che a detta di molti appassionati non meritava la “convocazione” in Arabia Saudita. Sui social non si è parlato d’altro che del fatto che sia “fuori luogo” in mezzo a tanti campioni che hanno vinto almeno uno Slam a testa e che avevano tutto il diritto, al contrario, di partecipare al torneo dei re.

Six Kings Slam al via: diretta e streaming in chiaro

Non resta che capire, a questo punto, come vedere Sinner al Six Kings Slam. Molti di voi si staranno chiedendo, in queste ore, se il torneo di esibizione che avrà inizio oggi si vedrà in tv, e se sì, su quale canale.

Iniziamo col dire che il primo match è in programma per oggi, mercoledì 16 ottobre, alle 18:30. Jannik sfiderà Daniil Medvedev nell’ambito dei quarti di finale, in una partita che si preannuncia – come sempre, del resto, quando l’azzurro affronta il russo – incandescente. Ebbene, se non volete perdervela, sappiate che avete due chance. La copertura televisiva in Italia sarà totale, ragion per cui potrete vedere il Six Kings Slam sia su Sky Sport, nel caso abbiate l’abbonamento, che in chiaro.

Le partite del torneo saranno visibili gratis sul digitale terrestre, sul canale SuperTennis, ma anche in streaming. In questo caso, la copertura in chiaro sarà assicurata da Dazn. Stesso discorso, naturalmente, per la finale di sabato 19 ottobre, che avrà inizio non prima delle 20 e che decreterà quale, tra i tennisti in gara, vincerà la cifra record di 6 milioni di euro.