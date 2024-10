Rossi contro Marquez: nuovo annuncio bomba sulla rivalità che ha infiammato il Mondiale per molto tempo. Ecco la rivelazione

La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez è stata quella che ha alimentato per molto tempo il mondiale di Moto Gp. I due, come sappiamo, non si sono mai amati più di tanto. Solo colleghi, e basta, niente di più. E poca, pochissima stima, per tutto quello che è successo dentro la pista.

E c’è stato un pilota, in quel periodo, che ha fatto quasi da raccordo per il passaggio di testimone dall’era americana a quella che ha portato Rossi a salire più volte sul tetto del mondo. Un pilota che ha dimostrato nel corso della propria carriera di avere delle qualità importanti. Ed è anche per questo che rimane un poco di rammarico, perché non ha vinto quasi sicuramente per quanto meritava. Parliamo di Luca Cadalora, che ha rilasciato una lunga intervista a Relevo, parlando anche, e soprattutto, perché è quello che interessa a noi, della rivalità enorme tra i due citati prima.

Rossi contro Marquez, non una “bella” rivalità

“Nel 2015 Valentino Rossi e io ci siamo visti a Misano – ha detto -, era inverno e si stava allenando con i ragazzi dell’Academy. Io ero lì a correre con la mia R1. Abbiamo parlato, ci siamo detti delle cose e la settimana dopo mi ha chiamato per VR46. Abbiamo fatto un primo test nel 2016 a Phillip Island ed eravamo entrambi contenti. E’ stato l’inizio di tre anni insieme. Per me ha significato tornare a correre”.

Ma è stato l’anno precedente, il 2015, a segnare in maniera importante le corse. I due si sono messi nelle condizioni di vivere anche con un peso psicologico addosso non indifferente: “L’ho visto in televisione – ha sottolineato – e diciamo che non è stato piacevole per nessuno. Né per Rossi né per Marc: credo che ci siano stati errori da entrambe le parti e purtroppo la situazione resta irrisolta anche oggi. Ti parlo da ex pilota e ti dico che non è bene provare emozioni negative nei confronti delle altre persone. Soprattutto se continui a correre. Nel mio caso, quando ero con Rossi, non sono riuscito ad evitare che questa polemica continuasse a prescindere se l’altro potesse o meno fare qualcosa di dannoso, sportivamente parlando. Ci ho provato, perché sapevo che questo episodio, quell’emozione che ha provato Rossi, non gli faceva bene”.