Gratta e vinci, la fortuna cambia giro: un modo c’è

Gratta e vinci, hai mai pensato a quanto sia vero che non tutti i mali vengono per nuocere? Ecco la dimostrazione.

“Ciò che è destinato a te troverà sempre il modo di raggiungerti”, ha scritto l’autrice di favole Hester Browne in uno dei suoi racconti più belli. E ha ragione da vendere, questa talentuosa scrittrice, se ci pensate. Prendetevi un attimo di tempo e riflettete: quante volte vi è successo che, nonostante mille giri e cambi di programma, il destino abbia comunque fatto, nel bene e nel male, il suo corso?

A Michael Buckner, un 58enne della Carolina del Sud, è successo eccome. Il che ci ha persuasi del fatto che valesse la pena raccontarvi la sua storia, non fosse altro per dimostrarvi che è vero, come si dice, che certe cose accadono indipendentemente dalle decisioni che prendiamo e dalla nostra volontà. L’uomo, che lavora nello Stato del Michigan, doveva recarsi, qualche giorno fa, in un casinò della zona insieme ad alcuni amici. Volevano tentare, come facilmente intuibile, la fortuna. E, magari, portare a casa un bel gruzzolo.

All’ultimo momento, però, per ragioni che non conosciamo, Michael aveva deciso di rinunciare al suo appuntamento con la dea bendata. O meglio, di non andare al casinò. Perché a quell’appuntamento, seppur con un piccolo cambio di programma, Buckner ci è andato ugualmente, come scoprirete a breve.

Gratta e vinci, salta il casinò ma non tutti i mali vengono per nuocere

Per “consolarsi”, infatti, quello stesso giorno aveva deciso di concedersi un pit-stop a Gladstone Mobil. Una stazione di servizio che si trova a circa 10 miglia dal posto in cui lavora, ad Escanaba.

Una volta entrato nel negozio, ha ben pensato di comprare alcuni biglietti della lotteria istantanea. Nel suo bottino c’era anche un Mega Multiplier che prometteva, pensate un po’, un premio di ben 2 milioni di dollari. Michael non avrebbe mai e poi mai pensato di poter vincere una tale somma, ma indovinate un po’? Sì, avete capito bene: è successo, e lui non potrebbe davvero essere più felice di così.

Una volta scoperto di essere diventato ricco, ha subito chiamato la sua dolce metà. Che, esattamente come lui, si è detta incredula rispetto al fatto che la dea bendata avesse deciso di baciare, fra tanti, proprio il suo fidanzato. E poco importa che la gita al casinò sia saltata: la fortuna, come vedete, ha trovato comunque il modo di raggiungere l’uomo che intendeva baciare.