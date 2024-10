Gratta e Vinci, vincita record: 4 milioni e mezzo

Gratta e Vinci, vincite record in un paio di giorni in una sola regione. Ecco quello che è successo. Tre biglietti protagonisti

Quattro milioni e mezzo di euro in un colpo solo. O, per meglio dire, in pochissimi giorni. Tre vincite che hanno portato al computo totale che vi abbiamo appena detto e, la particolarità, è che i fatti sono successi tutti in una sola regione.

No, non in Lombardia, dove di solito ci sono queste vincite e no, nemmeno in Campania, l’altra regione dove di solito escono queste vincite. E se starete pensando al Lazio nemmeno questo. I fatti, e mai era successa davvero una cosa del genere, sono stati in Sicilia. Due vincite da due milioni di euro, quindi voliamo a 4 milioni, più una vincita di 500mila euro. Quindi, in totale, quattro milioni e mezzo. Ma andiamo a vedere dove è successo e soprattutto con quali biglietti. Perché sono tre i tagliandi che sono stati protagonisti.

Gratta e Vinci, ecco i dettagli

La prima vincita – così come ci viene raccontato come al solito, in questo caso, da Agimeg.it – è stata centrata a Nizza di Sicilia: un fortunato giocatore, con il “New Bonus tutto per Tutto“, biglietto dal valore commerciale di 10euro, ha portato a casa la vincita massima: 2 milioni di euro. Il Gratta e Vinci fortunato è stato acquistato alla ricevitoria Cinturrino di via Garibaldi 23.

E non è finita qui. Ovvio. Altri 2milioni di euro sono stati vinti a Ispica. In questo caso torna prepotentemente alla ribalta il Miliardario Maxi. Che poi sappiamo benissimo come questo sia il biglietto che maggiormente prende l’attenzione degli italiani. Quindi siamo arrivati a 4milioni di euro, mancano all’appello un bel po’ di soldini che sono quantificabili in 500mila euro. E dove sono stati vinti? A Messina, in piazza Ettore Castronovo, un fortunato ha portato a casa 500 mila euro con il biglietto “Numerissimi“. L’isola fortunata, in poche parole. L’isola delle meraviglie e non solo per quelle che sono le bellezze che essa propone, ma anche per queste vincite clamorose che hanno sì, cambiato la vita, di chi è riuscito a centrarle.