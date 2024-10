Kazakistan-Slovenia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Kazakistan-Slovenia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca domenica alle 15:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Dopo tre giornate il Kazakistan giace all’ultimo posto del gruppo 3 di Lega B della Nations League ’24-’25. Se escludiamo il pareggio strappato all’esordio contro la Norvegia di Haaland (0-0), la selezione di Stanislav Cherchesov ha rimediato due brutte sconfitte, entrambe in trasferta: 3-0 con la Slovenia e 4-0 con l’Austria.

Risultati che hanno confermato il divario, abbastanza netto, tra i kazaki e due rappresentative che sono molto più avanti di loro nel ranking FIFA. Giovedì scorso, a Linz, non c’è stata storia, con gli austriaci che avevano chiuso i giochi già ad inizio secondo tempo, segnando il secondo ed il terzo gol. Il Kazakistan è il fanalino di coda del gruppo con un punto, ma può ancora evitare la retrocessione in Lega C. Da quest’edizione arrivare terzi consente di giocare uno spareggio con una delle seconde classificate nella categoria inferiore. Cherchesov e i suoi uomini dovranno dunque cercare di far valere il fattore campo contro la Slovenia, che un mese fa ha avuto la meglio 3-0. L’imbattibilità degli sloveni nei 90 minuti – agli Europei si erano arresi soltanto ai rigori al Portogallo – è terminata giovedì, con una vera e propria disfatta in Norvegia (3-0 e doppietta del centravanti del Manchester City Haaland): la nazionale guidata da Matjaz Kek non perdeva da circa un anno.

Come vedere Kazakistan-Slovenia in diretta tv e in streaming

Kazakistan-Slovenia è in programma domenica alle 15:00 al Central Stadium di Almaty, in Kazakistan. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Non è mai una passeggiata tornare coi 3 punti dal lontano Kazakistan ma la Slovenia ha voglia di riscattare la brutta batosta di Oslo e nella sfida di Almaty dovrebbe far valere il maggior tasso tecnico. Almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Kazakistan-Slovenia

KAZAKISTAN (4-4-2): Shatskiy; Astanov, Alip, Kasym, Vorogovskiy; Zaynutdinov, Tagybergen, Orazov, Samorodov; Aymbetov, Islamkhan.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Janza, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sesko, Sporar.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2