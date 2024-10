Grecia-Irlanda, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Grecia-Irlanda è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca domenica alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La grande sorpresa della terza giornata di Nations League è stata senza dubbio la vittoria della Grecia in casa dell’Inghilterra. Non era mai successo, in passato, che la selezione ellenica battesse la selezione dei Tre Leoni davanti al proprio pubblico, men che meno in un “tempio sacro” del calcio come Wembley.

Ed invece gli uomini di Ivan Jovanovic, sulla scia delle vittorie ottenute a settembre con Finlandia e Irlanda, si sono presi uno scalpo illustrissimo (1-2), approfittando di un’Inghilterra priva del suo bomber Kane – ma comunque con tanti giocatori offensivi in campo – e poco concreta. Dopo essere stata raggiunta da una rete di Bellingham a tre minuti dalla fine, la Grecia ha realizzato il gol decisivo in pieno recupero, ancora con Pavlidis, il forte centravanti che in estate è passato dall’AZ Alkmaar al Benfica, il quale ha dedicato la vittoria al compagno di nazionale Baldock, deceduto nella notte precedente. Ci sono gli ellenici, adesso, in cima alla classifica, a punteggio pieno. Sarebbe fondamentale, in ottica promozione diretta in Lega A, battere anche l’Irlanda nella bolgia del “Karaiskakis”, lo stadio dell’Olympiacos noto per il suo tifo infernale. I Boys in Green hanno già perso con la Grecia – un mese fa, a Dublino, è finita 2-0 per gli ospiti – ma arrivano ad Atene con un pieno di fiducia grazie al successo ottenuto giovedì in Finlandia, piegata da un gol di Brady (1-2).

Come vedere Grecia-Irlanda in diretta tv e in streaming

La sfida tra Grecia e Irlanda è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Karaiskakis” del Pireo, in Grecia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Grecia è in un momento di grande forma e dovrebbe riuscire ad avere la meglio anche sull’Irlanda come ha fatto un mese fa. Non ci aspettiamo molti gol nella sfida del Pireo.

Le probabili formazioni di Grecia-Irlanda

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Retsos, Giannoulis; Kourbelis, Siopis; Masouras, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis.

IRLANDA (4-2-3-1): Kelleher; O’Shea, Scales, Collins, Brady; Cullen, Knight; Ogbene, Azaz, Ebosele; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0