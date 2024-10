“È imbarazzante”: Sinner sconvolgente

“È imbarazzante”: l’annuncio su Sinner è sconvolgente però leggendo dalla parte positiva l’aggettivo. Ecco le sue parole

Ci sono alcuni aggettivi che in alcune circostanze hanno un significato diverso. Imbarazzante, ad esempio, molto spesso viene usato per una cosa negativa. Ma quando si parla di Sinner, numero uno al mondo, sicuro di chiudere davanti a tutti questo 2024, si pensa anche ad altro.

In semifinale a Shanghai, dove non incontrerà Alcaraz, eliminato, il tennista italiano contro Medveded nei quarti ha disputato un match clamoroso. Ha distrutto, letteralmente, in due set con un doppio parziale di 6-1, 6-2, il collega. Che non ha avuto praticamente scampo. Sinner, ha dimostrato di essere in una giornata di grazia clamorosa e quando sta così bene allora le cose sono difficili davvero per tutti. Bene, detto questo, anche Paolo Bertolucci, commentatore di Sky, ha voluto dire la sua sulla straordinaria prova di Jannik.

Sinner sconvolgente, il commento di Bertolucci

Ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1, Bertolucci ha utilizzato appunto quel termine di prima per analizzare la prova di Sinner: “Jannik ha rasentato la perfezione, ha giocato un match fenomenale. Medvedev aveva un problema alla spalla, sicuramente ne ha limitato la performance. Però il livello espresso oggi da Sinner in certi momenti è stato imbarazzante“.

Poi, Bertolucci, aveva anche detto questo: “Sabato (oggi, ndr) si prospetta una semifinale Alcaraz-Sinner da leccarsi i baffi. Credo sarà l’ultima volta che si incontreranno in semifinale. Da lunedì lo spagnolo sarà numero 2 e di conseguenza le prossime sfide ce le gusteremo solo la domenica in finale”. Niente da fare invece sotto questo aspetto, visto che come detto lo spagnolo è stato battuto da Machac regalando a Jannik la possibilità di affrontare un collega meno forte e con la reale possibilità, inoltre, di centrare la finale del Masters 1000 prima di dedicarsi a quelli che saranno gli ultimi appuntamenti ufficiali e importanti della stagione, vale a dire le Atp Finals di Torino e la Coppa Davis a Malaga. Poi, Sinner, dovrà prendersi per forza un po’ di riposo. E diciamo che se lo merita tutto.