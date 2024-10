Austria-Norvegia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Austria-Norvegia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca domenica alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Erling Haaland, con la doppietta realizzata contro la Slovenia giovedì scorso, ha fatto registrare un altro record diventando il giocatore più prolifico nella storia della Norvegia (34 reti). Il fromboliere del Manchester City riesce a sorridere finalmente anche con la sua nazionale: gli scandinavi sono primi da soli nel gruppo 3 di Lega B ed a questo punto sono i favoriti per la promozione in Lega A.

Il primo posto nel girone significherebbe tantissimo: la Norvegia, infatti, oltre ad essere promossa, avrebbe un non banale vantaggio in vista delle qualificazioni ai Mondiali ’26, appuntamento a cui Haaland e compagni non vogliono mancare dopo aver saltato le ultime grandi manifestazioni. Per mettere una seria ipoteca sulla vetta gli uomini di Stale Solbakken devono cercare di evitare la sconfitta contro l’Austria, attualmente seconda in classifica insieme alla Slovenia e reduce dalla prima vittoria in quest’edizione della Nations League: un rotondo 4-0 al malcapitato Kazakistan, che ha rilanciato le ambizioni della selezione guidata da Ralf Rangnick. Nelle prime due uscite l’Austria aveva racimolato un solo punto, pareggiando in Slovenia e perdendo 2-1 ad Oslo. Ancora imbattuta invece la Norvegia, che ha sfruttato le due gare casalinghe dopo il deludente pareggio in terra kazaka di un mese fa (0-0).

Come vedere Austria-Norvegia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Austria e Norvegia è in programma domenica alle 20:45 alla Raiffeisen Arena di Linz, in Austria. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Norvegia sembra aver ingranato anche a livello di gioco e ne sta beneficiando anche lo stesso Haaland, che ha realizzato 3 gol nelle ultime 2 partite con la sua nazionale. In Austria ipotizziamo un match equilibrato e da almeno una rete per parte, sulla falsariga degli ultimi tre precedenti.

Le probabili formazioni di Austria-Norvegia

AUSTRIA (4-3-2-1): Pentz; Posch, Svoboda, Lienhart, Prass; Seiwald, Laimer, Sabitzer; Schmid, Baumgartner; Arnautovic.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ajer, Ostigard, Hanche-Olsen, Wolfe; Pedersen, Thorsby, Berge, Nusa; Sorloth, Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2