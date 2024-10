Finlandia-Inghilterra, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Finlandia-Inghilterra è una partita della quarta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Giovedì scorso l’Inghilterra di Lee Carsley è incappata nella sua prima sconfitta da quando in panchina siede il commissario tecnico ad interim (per il momento in “prestito” dall’Under 21). Sconfitta davvero impronosticabile quella della selezione dei Tre Leoni, che a Wembley si sono fatti sopraffare 2-1 dalla Grecia, la quale nel corso della sua storia non aveva mai vinto nell’impianto inglese.

Carsley, dovendo fare a meno dell’infortunato Harry Kane – il centravanti è arrivato in ritiro acciaccato – aveva schierato ad ogni modo una formazione superoffensiva, senza una punta di ruolo ma con Palmer, Saka, Gordon, Foden e Bellingham distribuiti tra centrocampo e attacco. L’esperimento non sembra essere riuscito, visto che l’Inghilterra è apparsa troppo fumosa e poco concreta e gli ellenici ne hanno approfittato per fare male in contropiede.

Bellingham aveva riportato il risultato in parità a 3 minuti dalla fine ma in pieno recupero c’ha pensato Pavlidis – l’attaccante del Benfica ha messo a segno una doppietta – a regalare una vittoria storica alla Grecia, ora l’unica a punteggio pieno nel gruppo 2 di Lega B. L’Inghilterra, infatti, adesso è costretta ad inseguire: la gara con la Finlandia, se l’obiettivo è quello della promozione diretta, è di quelle da non sbagliare. Contro gli scandinavi, reduci da tre sconfitte consecutive – giovedì si sono arresi anche all’Irlanda – dovrebbe tornare dal 1′ Kane, mentre Saka non rientrerà dopo la botta rimediata contro la Grecia.

Come vedere Finlandia-Inghilterra in diretta tv e in streaming

La sfida Finlandia-Inghilterra è in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Dopo l’inspiegabile capitombolo con la Grecia, l’Inghilterra dovrebbe tornare a vincere contro la selezione che da quando è cominciata la Nations League non ha collezionato neppure un punto (un mese fa finì 2-0 per gli inglesi). Prevediamo almeno tre gol complessivi ad Helsinki.

Le probabili formazioni di Finlandia-Inghilterra

FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Stahl, Hoskonen, Ivanov, Galvez; Kamara, Schüller, Walta; Lod, Pohjanpalo, Antman.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Colwill, Lewis; Gomes, Rice; Palmer, Bellingham, Gordon; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3