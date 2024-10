Juventus-Roma, Serie A femminile: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Juventus-Roma è una partita valida per la Serie A femminile: tv in chiaro, streaming gratis, probabili formazioni e pronostico

La novità importante per Juventus-Roma femminile è una: la gara, domenica pomeriggio, vista anche al sosta per le nazionali, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. E la cornice di pubblico sarà incredibile: potrebbe anche esserci il tutto esaurito, ma di certo verrà sfondato il muro delle 30mila persone a vedere il match.

La Roma ha vinto per due anni di fila lo scudetto. Dimostrando, anche, di essere superiore alla Juventus. Ma l’avvio di stagione delle giallorosse non è stato dei migliori, tant’è che si trova già con sei lunghezze di svantaggio. E una sconfitta potrebbe già compromettere tutto. La Juve, invece, che ha davvero faticato gli anni scorsi, sembra rinata con la cura Canzi, colui che ha preso il posto di Montemurro. Per il momento solamente vittorie.

Per entrambe le formazioni è stata una settimana particolare: sia la Roma sia la Juve hanno giocato in Champions League, con un giorno di differenza e soprattutto con un viaggio di differenza. Le giallorosse in casa, le bianconere in Svezia. Martedì le prime, mercoledì le seconde. Insomma, la differenza la potrebbe fare anche tutto questo.

L’anno scorso ha sempre vinto la Roma, tranne quando il match non contava più. Certo, la Juve ha vinto la Supercoppa in finale, quindi c’è sempre la sensazione che possa succedere di tutto. Ma se le giallorosse dovessero perdere potrebbero quasi dire addio al sogno scudetto. Quindi difficilmente pensiamo, anche per quello che vi abbiamo raccontato, che la Juve si possa prendere i tre punti.

Dove vedere Juventus-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Roma, valida per la Serie A Femminile, è in programma domenica alle 15:30 all’Allianz Stadium di Torino. La gara in questione sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su Rai 2. In streaming, sempre gratuito, su Rai Play.

Il pronostico

Occhio al colpo esterno della Roma che, praticamente, potrebbe essere all’ultima spiaggia. Gara da almeno una rete per squadra, anche, con la seria possibilità di un’affermazione delle giallorosse. Spugna, tecnico capitolino ed ex della partita, sta studiando il colpo grosso.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

JUVENTUS (3-4-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Cascarino; Bergamaschi, Caruso, Bennison, Bonansea; Cantore, Vangsgaard, Beccari.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Thogersen; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Viens, Dragoni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2